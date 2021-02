Six cas de variant du Covid détectés lors d’un dépistage massif dans le Lot

Une campagne de dépistages massifs a permis de tester 1 432 personnes dans le Lot. 21 cas de Covid-19 ont été détectés, dont trois cas de variants britanniques et trois cas de variants sud-africains et brésiliens.

Une campagne de dépistage massif dans le Lot, 21 cas de Covid19 , dont six cas de variants britanniques, sud-africains et brésiliens

Au regard de la situation épidémique dans le sud du département et de tests laissant suspecter la présence de variants, le préfet du Lot et la directrice départementale de l’ARS ont organisé du 9 au 11 février, un dépistage massif dans le quartier de la Croix de Fer à Cahors, à Castelnau-Montratier et à Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Trois variants britanniques, trois sud-africains et brésiliens

Cette campagne a permis de tester 1 432 personnes. Les résultats des tests effectués font état de 21 cas de Covid-19, soit un taux de positivité de 1,3 %. Parmi ces 21 cas, on note trois cas de variants britanniques à Castelnau-Montratier et trois cas de variants sud-africains et brésiliens, deux à Cahors et un à Castelnau-Montratier.

Le taux de positivité le plus haut est à Cahors, il s'élève à 3,3%. Il est de 2,2% à Castelnau-Montratier, 0,6% à Montcuq.

Les cas contact isolés sept jours

Toutes les personnes testées positives à la Covid-19 ou à l’un de ses variants ont été contactées par l’Assurance maladie. Les personnes positives à la Covid-19 ou au variant britannique, et leurs cas contacts, doivent restent isolés 7 jours. Il a été demandé aux personnes positives au variant sud-africain ou brésilien, ainsi qu’à leurs cas contacts, de s’isoler 10 jours. Enfin, dans le cas précis du variant sud-africain ou brésilien, l’Assurance maladie a joint les cas contacts des cas contacts qui se sont vus rappeler de manière spécifique les gestes barrières.

Aucun cas détecté au collège et au lycée

Par ailleurs, les 79 tests effectués dans le collège Jeanne d’Arc et les 125 tests effectués dans le lycée de la Vinadie à Figeac n’ont mis à jour aucun cas de Covid-19.

Aujourd’hui, le taux d’incidence du département est de 119 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité s’élève à 3,1 %. 44 personnes sont hospitalisées dont 1 en réanimation. On déplore 23 décès en EHPAD et 43 décès en établissements hospitaliers lors de la seconde vague de l’épidémie