Six cas positifs de Covid-19 au centre de loisirs de La Valla à Châteauroux

Trois enfants et trois animateurs du centre de loisirs de La Valla sont contaminés par le coronavirus. Le centre reste ouvert mais les enfants nés en 2013 et 2014 devront présenter un test antigénique négatif.

Le Covid-19 continue de circuler. Preuve en est la découverte de six cas positifs au sein du centre de loisirs de La Valla à Châteauroux. Trois enfants et trois animateurs ont été contaminés, selon les informations transmises par la mairie de Châteauroux ce jeudi. Les contaminations ont eu lieu dans deux groupes distincts : celui des enfants nés en 2013 et des enfants nés en 2014. Tous ont été mis en confinement.

Au centre de loisirs, il n'y a pas de brassage. Par conséquent, l'accueil des enfants va continuer à se faire dans les prochains jours. Mais un test antigénique négatif sera demandé et impératif pour les enfants nés en 2013 et 2014. La situation va rester sous surveillance dans les prochains jours. Si nécessaire, l'Agence régionale de santé pourra proposer un dépistage de tous les enfants et de l'ensemble des animateurs ou la fermeture de la structure.