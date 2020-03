Le CHRU de Tours l'annonce ce jeudi après-midi : quatre patients et deux soignants de l'Ermitage ont été testés positifs au Covid-19 mercredi 25 mars. Les patients testés positifs ne présentent pas de signes de gravité.

Six contaminations au Covid-19 dans un service de gériatrie du CHRU de Tours

Les premiers symptômes ont été observés mercredi, chez une patiente du Service de Soins de Suite et de Rééducation (SSR) gériatrique de l'Ermitage du CHRU de Tours. Des tests ont été réalisés immédiatement, et il est apparu que quatre patients et deux soignants étaient positifs au Covid-19.

Les patients positifs sont hospitalisés et les soignants confinés chez eux, sans signes de gravité.

Afin de maintenir un confinement adapté, les patients sont tous hospitalisés au même étage et dans la même unité du bâtiment. Ils sont pris en charge dans leur chambre par les médecins de l’équipe de gériatrie en lien avec les infectiologues. Un binôme infirmier/aide-soignant est en permanence affecté à la prise en charge des patients COVID positifs. Les familles des patients du SSR, des résidents de l’EHPAD ainsi que les professionnels de santé exposés de l’Ermitage sont rappelées aujourd’hui par des professionnels médicaux.

L'origine de ce début d'épidémie reste inconnue pour le moment

Les visites ont été totalement interdites à l’EHPAD de l’Ermitage depuis le 9 mars et le port de masque a été systématisé pour tous les professionnels de l’Ermitage le 18 mars. Les admissions de nouveaux patients et résidents dans cette unité de l’Ermitage sont stoppées. Si besoin, le CHRU s’organise pour pouvoir mettre en place une unité de SSR gériatrique à Trousseau.

Par ailleurs, la ville de Tours a annoncé ce matin que les résidents des quatre EHPAD dont elle s'occupe sont désormais chacun confinés dans leur chambre, pour limiter au maximum les risques de contamination.