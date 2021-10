Six détenus de la prison de Saint-Maur sont à l'isolement après avoir été testés positifs au Covid-19 jeudi et vendredi dernier. C'est la première fois que des détenus de cet établissement contractent le virus selon la direction inter-régionale des services pénitentiaires.

Coronavirus : six détenus positifs à la prison de Saint-Maur, une première dans l'établissement

Les parloirs sont fermés à la prison de Saint-Maur, et les activités collectives suspendues jusqu'à nouvel ordre après la détection de six cas de Covid-19 chez des détenus. Une première dans cet établissement selon la direction inter-régionale des services pénitentiaires. C'est un détenu qui s'est d'abord plaint de symptômes ce mercredi 6 octobre. Son test s'étant révélé positif, l'ensemble des 172 détenus ont été dépistés, et cinq autres d'entre eux se sont révélés positifs (asymptomatiques). Ils sont placés à l'isolement, dans une aile à part.

Un taux de vaccination relativement faible chez les détenus

Une nouvelle série de tests est prévue chez les détenus ce jeudi et ce vendredi. Seuls 76 d'entre eux sont vaccinés selon la direction inter-régionale des services pénitentiaires. Les surveillants, eux, doivent être dépistés ce mercredi 13 octobre. Un travail de désinfection supplémentaire a été mené après la première vague de dépistage.