Six enfants ont reçu une surdose de vaccin au centre de vaccination du Mans

Six enfants ont reçu le double de la dose de vaccin prévue au centre de vaccination du Parc Manceau ce samedi, le jour de la visite sur place du Premier ministre Jean Castex. Jusqu'à présent, un seul enfant a signalé de la fièvre et des courbatures.

Une surdose de vaccin a été administrée à six enfants, ce samedi 18 décembre au centre départemental de vaccination au Parc manceau. Le jour de la visite sur place du Premier ministre Jean Castex, mais aussi la première journée d'ouverture de la vaccination aux enfants avec comorbidités ou proches de personnes immunodéprimées dans ce centre ouvert depuis ce mercredi.

La dose prévue pour les 5-11 ans correspond à 10 microgrammes de Pfizer, ils en ont reçus 20. La dose pour les adultes est de 30 microgramme. Lorsque le médecin-référent du centre a constaté cette erreur, des "mesures ont été prises pour les doses des vaccins suivants", indiquent la préfecture de la Sarthe et l'Agence Régionale de Santé dans un communiqué ce dimanche soir.

De la fièvre et des courbatures

Les familles concernées ont été immédiatement contactées pour les informer de la situation et leur recommander des mesures : un doliprane à titre préventif et puis toutes les six heures en cas de symptômes. Les éventuels effets secondaires étant "principalement de la fièvre et des courbatures." Jusqu'à présent un seul enfant est concerné, les familles n'ont pas signalé d'autres cas. "Un suivi a été mis en place et des contacts seront pris régulièrement chaque jour", précise ce communiqué. Elles ont également reçu comme consigne de signaler ces faits sur un portail dédié aux événements sanitaires indésirables.

La vaccination devrait être élargie à tous les enfants dés cette semaine. Ce samedi au centre, le Premier ministre avait notamment indiqué attendre "les derniers avis scientifiques, et notamment le retour des expériences américaines, à partir desquels des décisions pourront être prises pour la vaccination des autres enfants",