Plus de six millions d'habitants n'ont pas accès à des services d'urgences en moins de trente minutes de chez eux. Soit 10% de la population. Il s'agit aux trois quarts de ruraux comme dans le Sud-Sarthe . C'est le résultat d'une étude publiée ce lundi 15 mars par l'association des maires ruraux.

Six millions d'habitants en zone rurale ont des difficultés à accéder aux urgences comme dans le Sud-Sarthe

Dans le sud de la Sarthe, les urgences riment avec intermittence. Exemple ce lundi 15 mars, elles seront de nouveau fermées au centre hospitalier de Château-du-Loir et ce durant trois jours. Alors jusqu'à jeudi matin, les habitants de Chenu, Bruère-sur-Loir, Vaas, La Halle entre autres n'auront pas d'autre choix que de faire une cinquantaine de kilomètres pour se rendre dans un service d'urgences. Direction Le Mans, en cas d'AVC d'infarctus, de traumatisme crânien ou de graves fractures... "C'est anormal, que ce soit toujours fermé. Ça nous inquiète," s'insurge Andrée, une habitante de 86 ans de La Halle. "C'est du stress en plus de faire la route aussi longtemps, complète Alain, 79 ans . Cet habitant de Vaas a dernièrement dû faire appel au 15 par deux fois : "la première fois, j'ai été aux urgences de Château, la seconde, je n'ai pas pu, alors je suis allé au Mans."

10% de la population concernée

Lors des fermetures répétées à Château-sur-Loir, Andrée et Alain appartiennent en effet aux six millions de personnes qui n'ont pas de service d"urgences à moins de trente minutes de chez eux. Dix pourcent de la population est donc concerné. Le chiffre a été révélé dans une étude commandée par l'association des maires ruraux de France et publiée ce lundi 15 mars. L'inaccessibilité de ces services touche essentiellement les campagnes. Il s'agit de l'un des éléments constitutifs des déserts médicaux. Quatre-vingt-seize pour-cent des urbains ont accès aux urgences en moins d'une demi-heure contre 79% des ruraux.

On nous délaisse"

"On nous délaisse, alors que le service des urgences c'est vital pour nous," explique Dominique Paquet, le maire de Bruère-sur-Loir. Dans cette commune de 250 habitants, la population est vieillissante, "alors quand les gens vont mal, il faut les aider et quand il n'y pas d'urgences, ça pose de grave problèmes.Mais il faudrait aussi des médecins généralistes", plaide l'élu, alors que dans la Sarthe, plus de 90% de ces praticiens refusent de nouveaux patients, d'où un recours accru aux urgences.