Six mois après son ouverture, le centre périnatal de proximité d'Apt prend ses marques

Il y a cinq mois, la maternité d'Apt fermait définitivement ses portes, un projet qui avait suscité une vive mobilisation des personnels et de la population. Aujourd'hui, la maternité n'est plus, mais elle a été remplacée par un centre périnatal de proximité.

C’était il y a cinq mois. La maternité d’Apt fermait définitivement ses portes, sur décision de l’Agence régionale de santé, pour des raisons de sécurité, en l’absence, justifiait l'ARS, d’un gynécologue obstétricien permanent. Une fermeture qui avait beaucoup mobilisé et ému. Aujourd’hui, il n'est plus question d’accoucher à l’hôpital d’Apt, mais la maternité a été remplacée par un centre périnatal de proximité (CPP).

Les femmes enceintes peuvent y être suivies jusqu’à leur huitième mois de grossesse. C’est le cas d'Aurélie, 30 ans, qui attend sa deuxième petite fille. "La première est née sur l'hôpital d'Apt, du coup la seconde naîtra à l'hôpital de Cavaillon. Mais c'est quand même bien de pouvoir continuer à être suivie ici, de pouvoir voir une sage-femme, un gynécologue."

C’est justement ce pour quoi Aurélie s’est déplacée ce jour là : "Je viens parce que j'ai déjà quelques contractions et je préfère quand même qu'on m'ausculte."

La jeune femme sera finalement renvoyée vers les urgences de l’hôpital. Mais s’il faut qu’elle accouche en urgence à Apt, c'est "évidemment" possible, d'après la directrice de l’hôpital, Danielle Frégosi, qui assure que les urgentistes sont formés à la prise en charge de la gynécologie obstétrique.

Pour Danielle Frégosi, la continuité du service public est assurée : "Le service public consiste à offrir à chaque femme enceinte un service coordonné dans une prise en charge de qualité et sécurisée, que ce parcours de soins se fasse dans un établissement ou inter-établissements. C'est ce qu'on a mis en place, puisque nous avons conservé toute l'offre de soin en proximité. Le seul temps qui est délocalisé est le temps de l'accouchement et ceci de manière coordonnée puisque les gynécologues obstétriciens de Cavaillon interviennent aussi sur le centre périnatal de proximité."

Quatre-vingt une femmes enceintes ont été suivies au centre périnatal de proximité depuis son ouverture le 1er janvier 2017.

"On offre à chaque femme enceinte une prise en charge de qualité et sécurisée", affirme Danielle Fregosi, directrice de l'hôpital d'Apt Copier

Désormais, la majorité des accouchements se feront pour la plupart à Cavaillon et Avignon.

Le centre périnatal a maintenu 11 postes sur les 24 de la maternité, mais il a aussi développé des nouveaux soins. "Après accouchement, on propose la rééducation du périnée, qu'on n’avait pas le temps matériel de faire avant" explique Isabelle Marini, une de ses 4 sages-femmes du CPP. "On propose aussi l’accompagnement à la naissance et à la parentalité dans les 15 jours qui suivent la naissance."