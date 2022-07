Six nouvelles nuits de fermeture prévues en juillet aux urgences de Laval faute de personnel soignant

Le Centre hospitalier de Laval a communiqué ce mardi les dates de fermeture des urgences à cause d'une pénurie de médecins urgentistes. Six nuits de fermeture sont donc prévues pour ce mois de juillet, entre 18h30 et 8h30 le lendemain matin. Seules les urgences vitales seront traitées.