Six opérations pour se faire vacciner contre le covid-19 sans rendez-vous en Creuse

La préfecture de la Creuse s'organise pour répondre à la forte demande de rendez-vous pour la troisième dose de vaccin contre le covid-19. Six opérations de vaccination sans rendez-vous sont prévues dans le département entre le 4 et le 14 décembre.

Six opérations pour se faire vacciner sans rendez-vous contre le covid-19 sont prévues en Creuse.

Six opérations de vaccination sans rendez-vous sont prévues un peu partout dans le département entre le 4 et le 14 décembre. La préfecture de la Creuse s'organise pour répondre à la demande croissante de rendez-vous pour la troisième dose de vaccin contre le covid-19.

Ces actions se déroulent dans les centres de vaccination mais toutes les personnes éligibles peuvent venir, même sans rendez-vous. Elles auront lieu :

À Guéret, le 4 décembre, de 17h à 21h (100 doses seront disponibles) et le 5 décembre de 9h à 17h (200 doses seront disponibles).

À La Souterraine, le 11 décembre (100 doses seront disponibles)

À Évaux-les-Bains, le 11 décembre (avec 300 doses disponibles)

À Boussac le 11 décembre (320 doses disponibles)

À Aubusson le 14 décembre.

La préfecture précise que les horaires seront communiqués ultérieurement. Une opération similaire a remporté un vif succès samedi dernier : les 250 doses proposées ont toutes été utilisées.

Des opérations pour les personnes à risques

Par ailleurs, l'État souhaite aller vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer. A la demande des maires, des opérations spéciales pourront être organisées pour vacciner en priorité les personnes à risque. Huit sont déjà prévues à Dun-le-Palestel (le 1er décembre), Genouillac (le 2 décembre), Azérables et Saint-Martin-Sainte-Catherine (le 4 décembre), Crocq et Felletin (le 9 décembre), Moutier-Rozeille (le 14 décembre), et Saint-Sulpice-le-Guérétois (le 18 décembre).

Elargissement des horaires des centres de vaccination

Les centres de vaccination ont quant à eux été réarmés pour doubler voir tripler le nombre de créneaux proposés, explique la Préfecture. Le centre de Guéret sera par exemple ouvert jusqu'à 21h en soirée à partir du 30 novembre.