Six personnes sont soignées de la variole du singe au CHU d'Amiens

De sept, le 16 juin dernier les Hauts de France sont passés à douze cas avérés de variole du singe. Le dernier bulletin de Santé Publique France , en date du 21 juin fait état de 277 cas confirmés en France, et donc douze dans notre région.

Six personnes sont actuellement soignées pour cette pathologie indique le CHU d'Amiens, confirmant une information de nos confrères du Courrier Picard.

"En France, les infections par ce virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire. Compte tenu des alertes en cours, la surveillance de ces infections est renforcée", précise Santé Publique France

L'institut rappelant également que "la variole du singe est une maladie infectieuse due à un Orthopoxvirus. Cette maladie zoonotique est habituellement transmise à l’Homme dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates, mais une transmission inter-humaine est également possible, en particulier au sein du foyer familial ou en milieu de soins."

"La maladie est plus grave chez les enfants et chez les personnes immunodéprimées. Elle peut se compliquer d’une surinfection des lésions cutanées ou d’atteintes respiratoires, digestives, ophtalmologiques ou neurologiques. A ce stade, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalé."