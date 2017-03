Six projets de maisons de santé en Mayenne à l'horizon 2021

En Mayenne où l'accès aux soins est l'une des plus importantes préoccupations de la population, six maisons de santé sont en projet. Le conseil régional vient de débloquer 10 millions d'euros sur quatre ans pour améliorer l'accès à la santé des habitants des Pays de la Loire.

Le conseil régional vient de voter une enveloppe de 10 millions d'euros sur 4 ans pour améliorer l'offre de santé en Pays de la Loire. En Mayenne il y a urgence. Le département est très mal classé avec seulement 17.3 médecins pour 10 000 habitants, la moyenne en France étant de 26 pour 10 000.

En Mayenne un médecin sur deux exerce en maison de santé

Dans le département, un médecin sur deux travaille en maison de santé. Il est donc logique que le renforcement de l'accès aux soins passe par le développement de ces structures. Une maison de santé à Fougerolles du Plessis va sortir de terre. La région va investir à hauteur de 300 000 euros. Cinq autres projets sont à l'étude à Cossé le Vivien, Ernée, Ambrière les Vallées, Evron et Laval. Si ces projets aboutissent, ce sera pour l'horizon 2021 et elles pourront aussi bénéficier de ces 300 000 euros.

A Laval, des médecins retraités pour pallier l'urgence

A Laval, la charge de travail des médecins est une fois et demie supérieure à celles de leurs collègues de Nantes et d'Angers. Un projet de maison médical temporaire où viendraient des médecins à la retraite est à l'étude pour soulager les praticiens. Un projet porté par le département, l'ordre des médecins et la région.

Jusqu'à 10 000 euros d'aides de la région pour les situations d'urgence dans les petites communes

L'accès aux soins passe aussi par l'anticipation des départs à la retraite ou de l'installation des nouveaux. Dans les petites communes où une opportunité se présente -un médecin qui veut s'installer par exemple- la région sans condition pourra verser jusqu'à 10 000 euros pour construire un cabinet ou une maison médicale. Ce sera peut-être le cas à Bais où un médecin réfléchit à poser ses valises.