Smartphones : Un dossier médical embarqué, l'application créée par un médecin corse

Travelpassword, comme son nom l'indique, est un porte-documents numérique. Dotée de plus de 30GB de mémoire, cette application smartphone gratuite (disponible sur les systèmes d'exploitation Android et iOS depuis un peu plus d'un mois) est destinée, dans un premier temps, à faciliter la vie de celles et ceux qui voyagent depuis la Corse, que ce soit vers le continent ou vers l'étranger.

Mais elle peut servir à tout un chacun. Que ce soit un résultat ou certificat de test RT-PCR, un certificat de vaccination, ou tout autre document d'examen médical vous concernant, une simple photo prise avec votre smartphone et le document pourra être stocké.

"C'est une plateforme qui contient deux choses. D'abord un dossier médical que vous allez renseigner comme bon vous semble, et qui n'est connecté à rien. Il n'y a pas de tracking, ni de géolocalisation. Et ensuite une deuxième partie plus spécifique à l'épidémie de COVID-19 qui permet de renseigner tous les éléments médicaux en lien avec cette dernière, notamment tous les tests, votre vaccin et vos résultats de sérologie".

"J'anticipe ce qui va arriver"

Nature, date et lieu d'un test, nom du laboratoire où vous l'avez fait ou quel médecin l'a validé...Développée comme "un couteau-suisse" et dotée de la fonction code Qr, l'application pourrait, à en croire son créateur, s'adapter à chaque changement de réglementation, y compris si la présentation obligatoire de tests venait, comme cela est déjà évoqué, à être étendue aux restaurants, bars ou aux lieux de culture.

"J'anticipe ce qui va arriver", concède Le Dr Paul Marcaggi, "puisque à un moment ou un autre, on va vous demander de montrer patte blanche pour certaines activités".

Déjà des conventions signées en Corse

L'application permet de stocker tout document médical, afin de rendre plus facilement lisibles vos données, lors par exemple d'une intervention des secours. L'application est de plus traduite en 7 langues, afin de rendre la communication entre le particulier et l'autorité -médicale, administrative ou policière- la plus simple possible.

Au lieu d'un papier à remplir ou d'un fichier au format .PDF stocké sur un smartphone, un passager pourrait donc, d'ores et déjà, présenter le fichier tel que stocké dans Travelpassword lors d'un embarquement. Mais pour formaliser les choses, Paul Marcaggi se consacre, avec les équipes de Travelpassword SaS, audémarchage.

"Je suis en discussion avec Air Corsica. Ensuite, une agence de communication travaille avec d'autres compagnies, maritimes ou terrestres. J'ai bon espoir que les choses évoluent dans les jours qui viennent. Des conventions ont déjà été signées avec la mairie d'Ajaccio et une association de mutuelles de la Corse, ainsi qu'avec l'hôpital d'Ajaccio, avec lequel j'ai développé l'application", précise le médecin.