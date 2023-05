SMUR Obstétrical : une révolution dans la prise en charge des femmes enceintes dans le Morvan

Comment prendre en charge les femmes enceintes du Morvan après la fermeture , officiellement temporaire, de la salle d'accouchement de la maternité d'Autun ? L'Agence régionale de santé (ARS) teste un nouveau dispositif pour répondre à cette problématique. Nommé SMUR Obstétrical, il s'agit d'un véhicule d'urgence et d'une équipe dédiée qui se déplaceront directement chez les futures mamans pour sécuriser au mieux leur parcours de grossesse.

Qu'est-ce que le SMUR Obstétrical ?

Pour bénéficier de ce service, les futures mamans devront d'abord appeler le 15. La demande sera réceptionnée par le Centre 15 de Chalon-sur-Saône et estimée par les médecins régulateurs. Ils devront évaluer le niveau d'urgence de la patiente. Si l'accouchement est imminent ou que des complications sont attendues (ce qui correspond au niveau d'urgence le plus élevé), le SMUR Obstétrical sera déclenché. Un véhicule tout équipé, et le personnel au complet, c'est-à-dire médecin, infirmier et sage-femme, sera envoyé directement chez la patiente.

Dans les cas les plus éloignés géographiquement, l'hélicoptère du SMUR 71 pourra aussi être mobilisé. L'objectif : minimiser les risques pour les femmes enceintes, assure Jean-François Cicala, chef du Centre 15 en Saône-et-Loire.

Accompagner les femmes durant toute leur grossesse

Ce SMUR Obstétrical s'accompagne de la mise en place de centres de périnatalité de proximité à Autun et à Château-Chinon, au cœur du Morvan. Ces centres permettent de suivre les femmes enceintes au plus près avant leur accouchement et prévenir au maximum les cas d'urgence. C'est une expérience-pilote, concède Jean-François Cicala, mais selon le médecin c'est la meilleure solution à proposer vu la situation.