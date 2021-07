Des soignants franciliens en Ehpad s'opposent à la vaccination obligatoire

Se faire vacciner ou être licenciée : c'est le dilemme qui se pose pour Aïssatou De Luise, aide-soignante à la résidence de l'Abbaye, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). "Je suis en dépression, lance-t-elle._Depuis deux jours, je me demande ce que je vais faire_." Comme toute une partie des soignants, elle a encore de nombreuses interrogations sur le vaccin. Ne plus pouvoir exercer son métier au 15 septembre si elle ne le fait pas, c'est une option pour elle.

Craintes liées au vaccin

La jeune femme de 24 ans s'inquiète des effets potentiels des vaccins contre le coronavirus à long-terme : développés trop rapidement à ses yeux, "on n'a pas assez de recul". Dans son viseur : des risques de stérilité provoqués par le vaccin Pfizer, une thèse avancée par deux scientifiques connus pour leurs positions anti vaccins, mais contredite par de nombreux experts. "Si on me dit que je peux avoir des enfants même après le vaccin, ou que l'Etat garantit de prendre en charge des problèmes liés au vaccin, je suis ok, assure-t-elle. Mais là, _je n'ai pas de réponse à mes questions_. On ne sait même pas s'il sera efficace contre chaque nouveau variant."

Elle hésite encore à rendre sa blouse, dénonçant un "chantage" : difficile pour elle de risquer un licenciement et le chômage avec deux enfants, mais elle ne se voit pas "se faire injecter un produit dans lequel elle n'a pas confiance". "On n'a pas assez pris le temps du dialogue avec les soignants, estime Florence Rio, déléguée CGT. Les médecins sont sur-sollicités, ils n'ont pas le temps d'aller expliquer les effets du vaccin à ceux qui doutent encore." Elle a bien réussi, à titre personnel, à convaincre certains collègues, mais certains ont finalement renoncé "après avoir vu des informations anxiogènes à la télé ou sur internet".

L'Ehpad, un lieu sûr ?

Pour ses collègues vaccinées, l'obligation reste aussi injustifiée. "Le mot obligatoire, ça bloque ! Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'ils vont faire ? s'interroge Guilaine Ecard, aide-soignante. On est déjà dans un secteur où on manque de personnel. _On était des héros, et maintenant on veut nous mettre aux oubliettes._" Pour Shéhérazade Rami, infirmière, c'est d'autant plus incompréhensible que sur les 200 résidents de son Ehpad, seuls huit ne sont pas vaccinés. Pas de risque à ses yeux de provoquer un cluster ou des cas graves même si certains soignants ne sont pas vaccinés.

"On a le masque, les gestes barrières, et des tests PCR hebdomadaires pour le personnel non vacciné et les résidents", précise-t-elle. "Où est le danger pour ces résidents ? 80% des soignants sont soit vaccinés, soit immunisés car ils ont eu le covid, ajoute Florence Rio. L'immunité collective, on y est presque ici !" Contraindre et non plus convaincre, c'est un mauvais choix pour elle : moins de 10% des effectifs dans son Ehpad pourraient quitter la profession à cause de cela selon elle. "On va en perdre, c'est sûr, conclut-elle. Comment va-t-on faire ?"