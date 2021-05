Soignants épuisés : "il y a pas mal de départs", témoignent des infirmières mayennaises

Les soignants de réanimation en mal de reconnaissance. Une mobilisation nationale est prévue le 11 mai. Le service de l'hôpital de Laval (Mayenne) sera de la partie et fera grève. Une réunion est prévue jeudi matin avec la direction. Au cœur des préoccupations, l'épuisement du personnel après plus d'un an de Covid-19.

Delphine Thomas est infirmière en réanimation au centre hospitalier de Laval. Elle a vu certains de ses collègues changer de métier : "Il y en a qui arrêtent et on en entend de plus en plus parler". Selon elle, la crise Covid a pesé sur des problèmes "que l'on a déjà au départ, qui se sont accumulés, avec une prise en charge des patients plus difficile, plus lourde, plus stressante". Elle participera mardi 11 mai à sa première mobilisation, aux côtés de ses collègues du service de réanimation.

Même sentiment pour Florence Padet, infirmière à l'hôpital de Mayenne. "Les soignants sont fatigués, sont usés, ne se retrouvent pas forcément dans leur métier", estime-t-elle. Elle a observé plusieurs départs, dont certains de ses collègues, et s'est elle-même "posé la question" de rester ou non. Elle a finalement pu adapter ses horaires pour poursuivre son métier. Elle assure que ces départs ont un impact sur le fonctionnement des services : "on ne retrouve pas forcément de collègues qui postulent, donc on se retrouve avec un manque d'effectifs en plus".