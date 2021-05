Soignants et patients devant l'hôpital de Maubeuge pour défendre leur service d'hémodialyse

5 mois avant le déménagement dans le nouvel hôpital les 12 infirmières et aides soignantes du service d'hémodialyse ne savent toujours pas ce qu'elles vont devenir en cas de transfert regrette Athina, infirmière.

Si on passe dans le privé, ça risque de changer beaucoup de choses comme les avantages qui sont pas les mêmes; et si c'est pour se remettre dans un service, refaire les nuits, les soirées etc, ça change en fait en rythme de vie. On aimerait être mis au courant pour ceux qui ont des enfants pour les modes de garde etc