Soignants et résidents se mobilisent pour dénoncer les conditions de travail dans cet Ehpad de Haute-Vienne

Ils se sont rassemblés pour demander plus de moyens et plus de bras ! Le personnel de l'Ehpad de Saint Germain-les-Belles a fait grève ce vendredi après-midi. Ils étaient soutenus par des résidents et des familles car l'établissement est au bord de la rupture.

"On fait tout ça pour nos résidents" lance au micro Sophie Coudert, la référente du personnel à l'Ehpad de Saint-Germain-les-Belles dans le sud de la Haute-Vienne. Les soignantes sont à bout de nerfs. La situation dans l'établissement empire chaque jour et c'est la qualité des soins qui n'est plus au rendez-vous. Alors, le personnel a décidé de faire grève pour alerter la direction et l'Agence régionale de santé. Ils étaient 80 devant l'Ehpad ce vendredi après-midi. Les résidents et leurs familles se sont joints au mouvement.

"C'est du vite fait"

Blouses roses, blouses blanches : les aides-soignantes et les infirmières se sont mobilisées pour dire stop. Elles n'arrivent plus à suivre la cadence. Les toilettes du matin son expédiées, les douches sont très rares et seules deux aides-soignantes s'occupent des 82 résidents la nuit. Danielle fait grève pour la première fois de sa carrière, preuve de l'urgence de la situation : "Je me défoule !" crie-t-elle dans le cortège. "On fait que des remplacements, on remplace les collègues qui sont absents, on n'en peut plus ! C'est du vite fait, les couchers sont trop rapides !" poursuit l'aide-soignante. Dans cet Ehpad, le manque de bras se fait sérieusement sentir et forcément le soin ne peut pas être optimal pour les résidents. Même la cadre de santé doit parfois remettre la blouse pour donner un coup de main. Les résidents ont conscience du problème et certains ont tenu à être présents. Suzie, 89 ans, est assise sur son banc avec sa petite pancarte en carton : "Cela fait beaucoup de résidents pour peu de soignants, elles sont fatiguées ça se comprend" dit-elle un peu dépitée.

Les salariés ont manifester dans le centre de Saint-Germain-les-Belles © Radio France - Flavien Groyer

Des drames parfois

On met nos parents dans ce genre d'institution pour qu'ils soient bien

Les familles de résidents ont souhaité également se mobiliser car la situation n'est plus tenable : "On voit que le personnel fait tout ce qu'il peut mais ça ne va pas. Mais on n'est pas contre eux. Nos parents ne sont pas dans de bonnes conditions" assure Marie-Claire qui a placé sa mère âgée de 100 ans. "Le personnel de l'accueil doit distribuer les plateaux, les gens qui font le ménage remplacent les aides soignants donc le ménage n'est pas fait et donc nous les enfants on râle !" poursuit-elle. "Ma maman me dit parfois que certains matins, elle n'a pas été aidée pour s'habiller ou qu'elle n'a pas eu sa douche. Quand j'entends cela je suis désolée et je me dis que faire ? Car on met nos parents dans ce genre d'institution pour qu'ils soient bien".

Malheureusement, le manque de personnel entraine un manque d'attention et parfois des drames. Fin mars, Geneviève a perdu sa mère. Son dentier ne lui avait pas été mis avant un repas : "Résultat, elle a avalé de travers, elle a fait une fausse route et elle en est morte ! J'ai de la colère ! Par manque de temps, manque de soin, manque de personnel elle est morte alors qu'elle était en excellente santé".

Pour éviter de nouvelles tragédies, les représentants des salariés ont rendez-vous vendredi 6 mai avec l'Agence régionale de santé à Limoges pour demander de l'argent et du personnel.