Soignants non-vaccinés : François Braun souhaite que leur réintégration "se passe le moins mal possible"

Imposée durant la crise sanitaire, l'obligation vaccinale contre le Covid va être levée pour les soignants et les autres professionnels concernés, après un avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS) a annoncé le ministre de la Santé François Braun, le 30 mars. "Mon objectif, c'est que cette réintégration [des personnels soignants non vaccinés contre le Covid] se passe le moins mal possible", a-t-il précisé dans l'émission Ma France ce mercredi.

Selon le ministre, seule une infime partie des soignants est concernée : "C’est de l’ordre de 0,2% du personnel hospitalier et tous ne sont pas soignants. Le dernier chiffre fourni par l’ordre des infirmiers, c’est 600 infirmiers, assez peu sur le territoire national".

Pas sûr toutefois que ces professionnels soient bien accueillis dans les services hospitaliers, redoute François Braun : "dans les hôpitaux, j'ai énormément de retours de ceux qui ont tenu cette première ligne et qui ne sont pas forcément non plus ravis de voir revenir des gens qui les ont laissés."

"Une victoire pour personne"

Répondant à une auditrice qui qualifiait ce changement de politique de "victoire", François Braun a souligné que la dynamique épidémique était aujourd'hui plus favorable. "Une victoire non, c’est suivre les recommandations scientifiques, c’est ce que le gouvernement fait depuis le début de cette crise", a-t-il défendu. "D’ailleurs les recommandations ont aussi amené à imposer cette vaccination auprès des soignants. C’est une victoire pour personne, c’est une continuité de prise en charge, c’est le suivi de l’avis des scientifiques, la loi m’impose de prendre en charge cet avis."

"Les autorités scientifiques nous donnent un avis, il va y en avoir d’autres", a ajouté le ministre qui s'est engagé à signer un décret après avoir consulté les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé. "Il va y avoir l’avis du conseil consultatif national d’éthique et puis l’avis de l’HAS en juillet donc ce débat n’est pas fini, abordons-le de la manière la plus calme possible", a-t-il insisté.

Faute d'attester d'un schéma vaccinal complet (deux, puis trois doses), quelques milliers de professionnels avaient été suspendus, sans rémunération. La question de leur réintégration était devenue un cheval de bataille politique, notamment pour le Rassemblement national et La France insoumise. Plusieurs pays, à l'image de l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et l'Australie, sont déjà revenus sur l'obligation vaccinale des soignants.