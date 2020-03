Soignants rappelés sur leur repos, appel aux volontaires... quelle ressources face à la crise du coronavirus ?

On cherche des paires de bras dans les hopitaux, les EHPAD, les foyers pour enfants et adultes handicapés et autres établissements médico-sociaux. Le ministère de la Santé lance un appel au volontariat auprès des personnels de santé retraités.