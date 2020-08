"Soigne et tais-toi" : en Mayenne, les soignants ne voient aucune amélioration de leurs conditions de travail

Applaudi tous les soirs au printemps pour son dévouement au plus fort de l'épidémie de la Covid-19, le personnel soignant se dit toujours aussi maltraité en cette rentrée. Manque de moyens humains, matériels, peu de choses ont changé assure-t-il malgré les promesses de sacraliser le secteur hospitalier, malgré le Ségur de la Santé, malgré une augmentation de salaire.

On repart à zéro, je ne vois aucune amélioration

Nouvelle illustration avec une grève du service gériatrie à l'hôpital de Laval. Ces infirmières, que nous avons rencontrées, en ont ras-le-bol, sont épuisées : "on repart à zéro, on prend les mêmes et on repart à zéro. Je ne vois aucune amélioration. On a passé quelques semaines de vacances mais ça n'a servi à rien. On est autant fatiguée qu'avant. Les problématiques sont là depuis le mois de décembre avant Covid. Et c'est toujours là après Covid. On a l'impression que notre hiérarchie découvre les problèmes que nous soulevons en permanence. On est épuisée, on vient au boulot la peur au ventre, la peur de ne pas bien soigner les patients" témoignent-elles.

Grève du service gériatrie du CH de Laval © Radio France

Le représentant Force Ouvrière du personnel, Maxime Lebigot, confirme que les vacances estivales n'ont pas permis aux blouses blanches de se reposer suffisamment après plusieurs semaines sous tension : "mais nous serons là, nous serons bien au rendez-vous s'il y a une deuxième vague de Covid. On fera le boulot mais dans quel état on en sortira, je ne sais pas".