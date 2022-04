Soigner grâce aux chiens : l'hôpital de Tours veut développer la cynothérapie dans son service de psychiatrie

Se soigner grâce aux animaux... La technique fait ses preuves, que ce soit en équithérapie avec des chevaux ou en cynothérapie avec des chiens. Cela maintenant fait un an que des personnels du service de psychiatrie de l'hôpital Bretonneau à Tours expérimente de tels ateliers de cynothérapie avec une poignée de ses patients.

Le chien devient l'intermédiaire entre eux et nous - Christelle Ferré, infirmière

Des personnels qui ont eux-mêmes embarqué douze patients l'an dernier pour des séances d'1h30 avec trois bergers australiens d'une association spécialisée. Des patients aux profils variés, schizophrène, souffrant de dépressions ou encore de phobies sociales, et dont l'état s'est amélioré assure Christelle Ferré. Elle est infirmière en psychiatrie. "Les premiers verrous qui sautent se trouvent au niveau de l'échange. Le chien devient l'intermédiaire entre eux et nous. On arrive à avoir un échange qui devient spontané pendant l'activité, et même après l'activité".

Quand on est face au chien, il y a une espèce d'alchimie qui se crée - Céline Chalumeau, infirmière

Le chien accepte aussi le patient comme il est, sans jugement. Les étiquettes liées à la maladie tombent alors aussitôt. Céline Chalumeau est elle aussi infirmière dans ce service de psychiatrie. "Quand on est face au chien, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Le patient est obligé d'être dans le moment présent, d'être connecté à l'animal, s'il veut un minimum de résultat. Ce sont des choses qui sont difficiles pour les patients qui souffrent de troubles psychiatriques parce qu'ils sont souvent dans des ruminations. Là il y a une obligation de concentration, donc d'être dans ce moment présent".

Des patients plus ouverts, plus en sécurité

Et c'est le travail des soignants qui en est facilité, s'enthousiasme Christelle Ferré. "Quand on a travaillé sur certains blocages, on peut proposer d'autres activités et du coup, le patient est beaucoup plus ouvert, se sent en sécurité après".

Mais tout cela a bien sûr un coût qui ne pourrait pas être financé par le budget de l'hôpital. Le service de psychiatrie a donc décidé de faire appel aux dons des particuliers pour pouvoir amplifier cette activité, et la proposer à un plus large public. Ce projet de cynothérapie en psychiatrie est aujourd'hui porté par le fonds de dotation du CHRU de Tours, comme l'explique la cadre de santé Anne-Laure Toussourière. "Ça nous donne l'opportunité de pouvoir penser des projets bien plus innovants, qui sont plus coûteux aussi. L'an dernier, on a pu financer quand même des séances de cynothérapie, mais effectivement, notre budget ne nous permettait pas de l'ouvrir à d'autres secteurs".

80 patients pourraient en bénéficier chaque année

Ce que le service de psychiatrie vise en effet, c'est un budget de près de 19.000 euros sur trois ans pour pouvoir ouvrir cette activité à 80 patients par an. Et ce projet de cynothérapie en psychiatrie n'est pas le seul sur lequel vous êtes appelés à faire un don. Le fonds de dotation du CHRU de Tours en propose plusieurs sur son site internet, notamment des projets en pédiatrie. Plus de 140.000 euros sont nécessaires au total.