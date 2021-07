Soignerenperigord.fr, un site de petites annonces pour attirer des médecins en Dordogne

Pour recruter des soignants et des médecins en Dordogne, la CPAM et le département ont lancé un site internet : soignerenperigord.fr. Un site de petites annonces mais aussi d'informations très pratiques pour l'installation en Périgord.

Comment lutter contre la désertification médicale en Dordogne ? Le site internet soignerenperigord.fr met en relation les besoins des communes et des collectivités ainsi que les professionnels de santé qui chercheraient à s'installer en Dordogne. Le département et la CPAM ont renouvelé leur convention pour ce site qui existe depuis 2019.

Sur ce site soignerenperigord.fr, 60 annonces ont été passées depuis sa création et il a permis, depuis son lancement en 2019, d'attirer trois médecins en Dordogne. Depuis le lancement du site en décembre 2019, plus de 9.100 visites ont été recensées. Il y a actuellement 47 annonces en ligne.

66% de médecins généralistes à la retraite d'ici 2032

Actuellement dans notre département, 66% des médecins généralistes partiront à la retraite dans les dix ans à venir. En ce qui concerne les kinésithérapeutes, leur nombre est 30% moins important qu'au niveau national, ce qui entraîne des délais dans la prise en charge de certains patients.

Des informations pratiques pour s'installer en Dordogne

Il donne aussi aux soignants intéressés de nombreuses informations et caractéristiques sur chaque commune (population, transports, écoles, loisirs, service). "Le médecin généraliste qui travaillait 15 heures par jour est un type de professionnel qui disparaît. Aujourd'hui, les professionnels de santé veulent une vie équilibré entre le professionnel et le personnel et ils veulent travailler en réseau" explique Jean-Paul Lotterie, vice-président du département en charge de la santé.

Ce site doit être enrichi et "doit s'ouvrir aux autres professions de santé" explique Catherine Petraszko, la directrice de la CPAM de la Dordogne.