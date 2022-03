"Soignez vigilants", 50 000 personnes atteintes de diabètes dans les Alpes-Maritimes

Les plus grands experts du diabète sont réunis à Nice ces prochains jours. La 48e édition du congrès annuel de la Société Francophone du Diabète a lieu de mardi 22 jusqu'à vendredi 25 mars. Cette maladie touche plus de 3,5 millions de personnes en France et environ 50 000 dans les Alpes Maritimes, soit 3,5% de la population. La forme la plus fréquente est le diabète de type 2, 90%. Elle augmente de 2,5 à 3% chaque année.

Il y a des signes évocateurs qui peuvent permettre de diagnostiquer un diabète selon Bruno Feve est professeur en endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et président du conseil scientifique de la société francophone du diabète qui organise le congrès pendant trois jours. Les patients atteints de diabètes "sont de manière prolongée avec un taux de sucre dans le sang au dessus de 1,80 g / litre alors que la normale à jeun c'est en dessous de 1g par litre", explique-t-il. "Ce sucre passe dans les urines, ils vont avoir un polyurie, ils urinent plus et pour compenser cette perte, ils boivent plus. Si vous maigrissez c'est que votre diabète est franchement déséquilibré", détaille le spécialiste.

Mais dans beaucoup de cas, les signes sont beaucoup moins perceptibles selon lui. "Une fatigue chronique, le fait d'avoir des infections récidivantes, des infections génitales, des infections cutanées, des problèmes de cicatrisation, des choses beaucoup plus insidieuses", explique Bruno Feve. Il conseille à tous les plus de 50 ans, de faire un contrôle de la glycémie à jeun, au moins une fois par an. Même avant si vous avez des antécédents familiaux.

La sédentarité ou la mauvaise nutrition sources de diabète

Cette maladie doit être prise en charge dès les premiers signes explique Jacky Vollet, président de l'association française des Diabétiques des Alpes Maritimes. "Elle s'explique par une sédentarité, par la malbouffe, son activité physique", explique-t-il. "Si on fait de l'activité physique donc si on casse cette sédentarité on peut éviter le diabète" dans certains cas selon lui même si cela dépend des diabètes. "Le diabète de type 2 a un facteur héréditaire qui est très important. Dans une famille, lorsqu'un parent est atteint d'un diabète, il y a 40% de risque de développer un diabète à la maturité et lorsqu'il y a les deux parents, il y a 70% de risques", assure-t-il.

Les traitements ont beaucoup évolué ces dernières années. Il existe notamment désormais des pancréas artificiels mais aussi des petits capteurs que les malades peuvent simplement coller sur leur bras et qui leur permet de mesurer à l'aider de leur téléphone leur glycémie plusieurs fois par jour, sans avoir à se piquer le doigt notamment.

De plus en plus d'enfants atteints en PACA

Le diabète touche également de plus en plus d'enfants, particulièrement dans la région PACA où le taux de malade est supérieur au reste du monde. "Le nombre d'enfants entre 6 mois et 14 ans qui sont atteints de diabètes est à peu près de 20 pour 100 000 enfants alors que la moyenne est autour de 18", explique Mayah Morgenstern est médecin à Nice spécialiste en endocrinologie et diabétologie.

Les enfants sont diagnostiqués de plus en plus jeunes," 4 ou 5 ans" selon elle. "Il y a maintenant des bébés qui naissent diabétiques de type 1", constate-t-elle. Dans le monde près de 80 000 enfants sont atteints de diabètes.