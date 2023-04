Soins dégradés, espérance de vie en berne dans l'est de la Haute-Saône

L'écart de l'espérance de vie entre la ville et la campagne continue de s'aggraver selon la dernière étude de l'association des maires ruraux de France (AMRF), révélée ce jeudi 20 avril sur France Bleu. Une illustration est faite à l'est de la Haute-Saône, notamment à cause d'un manque de médecins.