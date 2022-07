Pénurie de gynécologues en Mayenne : sages-femmes et médecins peuvent assurer des soins, rappelle la CPAM

L'Assurance Maladie en Pays-de-la-Loire lance une campagne de prévention à destination des femmes. Un site vient d'être lancé pour informer les patientes concernant les alternatives qui existent pour recevoir des soins gynécologiques. Le nombre de gynécologues est en baisse en Pays-de-la-Loire : 35 spécialistes exerçaient en libéral sur l'ensemble de la région en 2021, soit 5,8% de moins qu'en 2020. La Mayenne n'échappe pas à cette tendance, puisqu'en 2021, il y avait quatre gynécologues au total dans le département (sans compter ceux qui exercent en milieu hospitalier). Face à cette pénurie, l'Assurance maladie veut donc rappeler que les femmes peuvent également être suivies par des sages-femmes ou des médecins généralistes.

Lutter contre les idées reçues

De nombreuses patientes mayennaises renoncent aux suivis gynécologiques car elles n'arrivent pas à avoir de rendez-vous chez un gynécologue. "La phrase qu'on entend très fréquemment chez les femmes, c'est : Non, je ne suis pas suivie parce que je ne trouve pas de gynécologue, j'ai fait l'annuaire, les pages jaunes, j'ai téléphoné, il n'y en a pas ou bien s'il y en a un, mais ils ne prennent plus", décrit Catherine Bouté, médecin responsable du centre d'examens de santé de la Mayenne UC-IRSA, qui dépend de l'Assurance maladie. [00:00:10][10.3]

Contrairement aux idées reçues, n'importe quelle femme peut être suivie par une sage femme, à condition de ne pas avoir de pathologie particulière. "Tout ce qui est frottis, pose de stérilet, retrait d'un plan, pose d'implants, tout ce qui va faire partie de la vie d'une femme et de son suivi gynécologique de toute sa vie", énumère Béatrice Cante, présidente du Conseil de l'ordre des sages femmes en Mayenne. Les médecins généralistes peuvent aussi assurer des soins gynécologiques et ils seront de plus en plus amenés à le faire. "Ils ont déjà une place très importante et certains d'entre eux se forment même de façon complémentaire pour assurer une spécialisation en gynécologie. C'est vraiment une offre très importante sur notre département", précise Caroline Bonnet, la directrice de la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) de la Mayenne.

En Mayenne, les médecins traitants prennent en charge 40 % des frottis et ils assurent le suivi des ménopause dans huit cas sur dix.