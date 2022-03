Une équipe de soignants facilite au quotidien l'accès aux soins des plus précaires dans la Somme

Depuis un an et demi, une équipe spécialisée de soins infirmiers précarité (ESSIP) accompagne des personnes en situation de précarité dans la Somme, en facilitant leur accès aux soins. 60 patients sont actuellement suivis chaque semaine, entre Amiens et Montdidier.

Améliorer l'accès aux soins des plus précaires. C'est l'objectif d'une équipe spécialisée de soins infirmiers précarité (ESSIP), née il y a un an et demi dans la Somme. Cette structure, hébergée par l'association La nouvelle forge et financée par l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, a pour objectif d'accompagner d'anciens sans-abri dans leur parcours de santé.

"La confiance ne se gagne pas tout de suite, il faut vraiment prendre le temps"

Anne-Florence Widehem est l'une des deux infirmières de l'ESSIP de la Somme. Elle suit une quinzaine de patients par jour en moyenne, dont David. Cet ancien sans-abri, logé depuis décembre 2021 à Amiens, a besoin de soins après une récente opération de la cheville. Tous les deux jours, Anne-Florence Widehem vient donc changer son pansement et lui "préparer un pilulier pour la semaine, pour que ce soit plus simple pour lui". "Sinon, je ne prendrai pas mes antibiotiques, alors que c'est le plus important", renchérit David.

Des soins et de l'écoute

Mais Anne-Florence Widehem apporte plus que des soins. "Il y a tout l'aspect relationnel, le temps qu'on passe avec lui à échanger sur son opération, sur les craintes qu'il peut avoir au quotidien en lien avec l'intervention", explique l'infirmière. Une présence très importante pour David, "parce que pendant que je fais mes soins, je parle de ce qu'il s'est passé dans ma journée, de ce qui ne va pas aussi ..."

En effet, si les soins "sont exactement les mêmes" que pour d'autres patients, l'équipe de l'ESSIP de la Somme procède à "un accompagnement totalement différent", explique Anne-Florence Widehem. "La confiance ne se gagne pas tout de suite, il faut vraiment prendre le temps. L'adaptabilité, la récurrence de nos passages et le fait de trouver des lieux qui peuvent leur convenir, c'est très important." Pour David par exemple, "on a mis presque deux ans à le convaincre de se faire opérer" d'une double fracture infectée. "Vu que j'étais SDF, j'avais arrêté les soins", raconte David.

60 patients suivis chaque semaine

Apprendre à leurs patients à penser à leur santé, c'est l'autre objectif de cette équipe spécialisée de soins infirmiers précarité. "On est à mi-chemin entre le parcours de réinsertion vers le logement et le parcours de réinsertion vers le soin" pour ces anciens sans-abri, explique le responsable de service de l'ESSIP, Jérôme Villiers. "Ces deux parcours sont intimement liés : quand une personne n'est pas logée quelque part, le soin n'est plus sa priorité. Sa priorité va être de survivre, de se loger, de manger ...". Pour les accompagner au mieux, l'équipe de l'ESSIP prend donc "le temps, on est très mobile. Quel que soit l'endroit où la personne est hébergée, on va la suivre. C'est important aussi que l'on soit une petite équipe, parce qu'ils nous connaissent bien. Et on s'adapte à leurs besoins : s'il faut attendre dix minutes que la personne puisse boire une bière ou fumer deux cigarettes ... On s'adapte, en les préparant tout de même aux soins", conclut-il.

Deux infirmières, deux aides-soignants, deux accompagnants éducatifs et sociaux, un psychologue et un responsable de service s'occupent de 60 patients par semaine, entre Amiens et Montdidier.