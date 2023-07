Soins palliatifs : la Cour des comptes appelle à renforcer les moyens, notamment en Ehpad et à domicile

Une offre de soins spécifiques qui s'est étoffée à l'hôpital, mais qui reste famélique en Ehpad et à domicile. Voici les conclusions d'un rapport de la Cour des comptes publié ce mercredi, commandé par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Si l'offre de soins palliatifs a augmenté à l'hôpital, la moitié des malades concernés n'y ont toujours pas accès, estiment les sages, qui appellent à "renforcer" les moyens au domicile et dans les maisons de retraite.

Une vingtaine de départements dépourvus de services dédiés

Pourtant, l'offre de soins palliatifs est en hausse "de près de 30% depuis 2015", note le rapport. La France a ainsi rattrapé une partie de son retard sur ses voisins, mais peut encore mieux faire. Cette augmentation a profité "essentiellement à l'hôpital", où l'on dénombrait plus de 7.500 lits dédiés en 2021, mais avec des "disparités territoriales toujours présentes" et une vingtaine de départements dépourvus de services spécialisés.

En dehors des hôpitaux, "l'offre de soins à domicile demeure lacunaire voire inexistante dans les établissement médico-sociaux", déplore la Cour, qui préconise "un grand plan de formation" des soignants en maisons de retraite et la généralisation d'équipes mobiles de soins palliatifs "sur tout le territoire".

Des dépenses nouvelles censées "renforcer l'offre", pour "que le droit aux soins palliatifs devienne effectif", car malgré un budget de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2021, l'objectif d'"une couverture de la totalité des besoins" fixé par la loi Claeys-Leonetti est actuellement hors d'atteinte.

Seulement la moitié des patients concernés ont accès à ces soins

La Cour considère que 60% des malades en fin de vie nécessitent des soins palliatifs, soit environ 380.000 personnes par an actuellement. Mais ces besoins ne sont aujourd'hui "couverts qu'à hauteur de 50%", alors que la population concernée va croître "significativement" en raison du vieillissement démographique.

Des parcours à coordonner par les communes

"Pour pouvoir répondre à la demande des patients de mourir chez eux, ce qui représente le souhait d'environ 70 % de la population, il est nécessaire d'accéder à des structures et d'accéder à des compétences", a expliqué ce jeudi sur franceinfo Vincent Morel, chef de service de soins palliatifs du CHU de Rennes*. "Accéder aux structures, cela se fait bien sûr à l'hôpital, mais il faut maintenant les déployer à domicile",* a-t-il résumé. "Et ces structures, en particulier, c'est le fait que les équipes mobiles, puissent aller à domicile pour rencontrer les patients. Cela veut dire qu'il faut développer des services d'hospitalisation à domicile et redévelopper tous les systèmes de coordination. Et le rapport de la Cour des comptes insiste bien sur la nécessité de le faire en proximité, c'est-à-dire que l'organisation des soins ne doit pas se décider de Paris, mais de la commune dans laquelle j'habite, de façon que les professionnels se coordonnent, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui sur tout le territoire", a-t-il affirmé.

Des bénévoles dans l'entourage des patients

Vincent Morel a également rappelé qu'une mise en place des soins plus large passerait par la formation des personnels, "autrement dit par la formation des infirmières, des médecins et des auxiliaires de vie". Il pense aussi aux bénévoles qui peuvent aider, dans l'entourage des patients. Il est important de "mobiliser également la dynamique communautaire, la dynamique bénévole", a-t-il dit. "J'ai eu l'exemple récemment d'une personne qui voulait rester chez elle, mais qui était relativement isolée. Alors, le voisinage, les commerçants se sont organisés pour lui amener les repas par exemple", a-t-il raconté. "Il faut regarder du côté des pays étrangers comme le Canada, la Grande-Bretagne, le Danemark où on mobilise davantage l'environnement, le voisinage pour permettre à une personne de rester chez elle", estime-t-il.

Former la famille aux gestes d'accompagnement

Le professeur en médecine Vincent Morel a également indiqué qu'il faudrait former les familles aux gestes d'accompagnement des patients, pour leur apporter plus de confort. Cela va consister d'abord à expliquer la maladie, d'expliquer comment est un patient, puis d'expliquer les premiers gestes à faire, comment on peut donner à boire à une personne, comment on peut l'aider à mieux s'installer, comment on peut faire de temps un temps des petits massages ou encore les soins de bouche pour que la personne n'ait pas soif", a-t-il expliqué.

"La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi apprendre, aux proches et aux professionnels, à réagir par rapport aux réactions que peuvent avoir les patients", a-t-il expliqué. "Parfois, ils peuvent être tristes, parfois ils peuvent être angoissés, parfois ils peuvent être un peu agressifs. Tout cela s'apprend. Il faut aussi expliquer aux proches comment les soins sont organisés, comment il y a une coordination autour de leurs proches pour que ces aidants, ces familles, ne se sentent jamais seuls. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils ont un numéro de téléphone, qu'ils peuvent joindre 24h sur 24, ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse leur dire que si jamais, à un moment donné, le maintien à domicile est difficile, alors ils pourront être hospitalisés directement dans une unité de soins palliatifs sans passer par les urgences. Et là, vous rassurez la famille, vous rassurez les proches et en rassurant tout le monde, le résultat, c'est que des personnes arrivent à rester chez elles", a-t-il expliqué.