Soixante quinze manifestations dans l'Yonne pour le Téléthon

Yonne, France

Le coup d'envoi du 33ème téléthon a été donné hier pour récolter des dons pour soutenir la recherche . Les maladies génétiques rares touchent environ trois millions de personnes en France. Dans l'Yonne, soixante quinze manifestations sont au programme. C'est moins que l'an passé explique Patrick Gauchot le coordinateur de l'AFM Téléthon dans le département car dans certaines communes, ce n'est pas toujours évident de mobiliser du monde.

75 manifestations dans l'Yonne ce week end faute de bénévoles - Patrick Gauchot le coordinateur de l' AFM chez nous

Exemple à Migé , un petit village de l'auxerrois de 450 habitants explique Véronique Jacquard, la présidente du foyer de l'amitié : Nous ne sommes que onze bénévoles sur la commune et cinq sont souffrants en ce moment. Mais parfois c'est possible d'organiser une action pour le téléthon avec peu, voir sans bénévoles . A l'épicerie solidaire à Auxerre par exemple on s'est mobilisé pour la première fois explique Séverin le directeur adjoint. En proposant des paquets de café à la vente, dont de le prix est reversé pour le téléthon.

Première mobilisation également au centre de détention de Joux-la-ville. Les détenus ont décidé de courir dans l'enceinte de la prison pour récolter des fonds.

103 000 euros récoltés dans l'Yonne l'an dernier

Malgré tout, le nombre de manifestations est en baisse dans l'Yonne tout comme les dons. L'an dernier un peu plus de 103 000 euros ont été récoltés dans le département

Retrouvez toutes les manifestations sur le site afm-telethon.fr Et n'oubliez pas le 36-37