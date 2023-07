Soleil à Nancy : on a suivi une opération de prévention contre le cancer de la peau

Sable fin, transats et soleil au zénith au-dessus de la plage des Deux Rives de Nancy. C'est dans ce cadre estival, et au moment des séances de bronzage, que Catherine Collovalde va à la rencontre des baigneurs. "Bonjour mesdames, on fait une action de sensibilisation sur les cancers cutanés et les risques de l'été", lance la chargée de prévention à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle à une tante et sa nièce, installées sous un parasole. L'opération est menée en lien avec le CHRU de Nancy et la mairie pour prévenir des risques liés au soleil.

Non, les nuages ne protègent pas des UV

Le message est plutôt bien perçu par les baigneurs. "C'est bien pour prévenir du soleil, du danger pour la peau, même à la plage à Nancy où on croit que le soleil ne fait pas de mal", estime Anne, qui applique le triptyque : crème soleil, casquette et lunettes de soleil. A quelques serviettes de plage de là, Hélène bronze sur l'un des transats : "Je ne fais pas forcément ce qu'il faut, mais j'essaye de ne pas m'exposer au soleil entre midi et 16 heures."

Quels sont les dangers du soleil pour notre peau ?

La prévention se fait de manière ludique, avec des petits quiz. "Il existe moins de risque pour la peau lorsque le temps est nuageux ou venteux, vrai ou faux ?", nous lit Eric, questionnaire à la main, avant de répondre : "Faux. Le soleil passe à travers les nuages." Ces mini-jeux permettent de casser les idées reçues, il est par exemple déconseillé de porter des vêtements mouillés, certes rafraichissants, mais qui augmentent la réverbération du soleil sur la peau.

Mélanomes cutanés ou carcinomes

"Le risque des UV est mal connu par un grand nombre de personnes, note Florence Granel-Brocard, dermato-oncologue au CHU de Nancy, quand on prend des brulures et des coups de soleil, on risque d'avoir un cancer grave de la peau qui s'appelle le mélanome." Cette forme du cancer ne représente que 10% des cas, et se situe au 9eme rang des cancers, tous sexes confondus.

Carcinomes, mélanomes : comment les détecter ?

La grande majorité, soit 90% des cancers de la peau sont des carcinomes, "lui, par contre, est lié à toute l'exposition au solaire pendant toute une vie", poursuit la professionnelle de santé. Cela concerne particulièrement les personnes travaillant au grand air, comme les agriculteurs, les ouvriers du BTP ou les marins-pêcheurs.

Ces deux formes de cancer de la peau se soignent très bien, mais la guérison est d'autant plus efficace quand la maladie est dépistée de manière précoce. Si le patient tarde, alors le cancer va se développer, la situation va se dégrader, et à terme devenir mortel.