Soleil : quels sont les bons gestes en cas d'exposition ?

Qu'il est bon de se prélasser sur le sable, les doigts de pied en éventail ! Oui, mais pendant ce temps, le soleil agit. Et les professionnels cherchent à déconstruire les idées reçues.

Non, il n'y a pas moins de risque par temps nuageux

Même s'ils se cachent, les rayons du soleil n'en sont pas moins dangereux. Sachez que 90% des UV traversent les nuages. C'est ce que rappelle Michelle Rey, la responsable prévention à la CPAM de Bayonne. "Il faut donc se protéger de la même manière, explique-t-elle. Par exemple, en portant un tee-shirt qui réduit le nombre d'UV que l'on absorbe."

Le soleil provoque également un vieillissement prématuré de la peau, "avec l'accentuation des rides", note Michelle Rey.

Les gens veulent profiter des vacances au maximum et revenir bien bronzés. Mais ça n'est pas sans risque. - Michelle Rey

Les médecins recommandent également d'utiliser une crème solaire indice 50, à appliquer après chaque bain ou toutes les deux heures. Ils conseillent aussi de porter des vêtements anti-UV. Pour les enfants, le chapeau est essentiel.

Ne pas s'exposer entre 11 heures et 16 heures

Ce sont les heures les plus chaudes et durant lesquelles le soleil est le plus violent. Les enfants y sont particulièrement sensibles et les coups de soleil restent dangereux pour eux.

80.000 cancers de la peau chaque année en France

Près de 2.000 personnes meurent chaque année des suites d'un mélanome, un cancer de la peau. Les yeux sont également les cibles des rayons du soleil.

Les pathologies qui s'aggravent ou qui naissent tôt à cause du soleil sont nombreuses : cataracte, DMLA, ophtalmie, kératite... "Oui, il est possible de se brûler les yeux !", rappelle Laura Etcheverry, opticienne à Bayonne.

Il faut donc penser à les protéger, adultes comme enfants. "Surtout les enfants, précise Laura Etcheverry. Les yeux des enfants n'ont pas de protection UV, leur cristallin n'étant pas encore formé. Donc tous les UV pénètrent dans leurs yeux."

Non, les lunettes de soleil foncées ne sont pas forcément les meilleures

"On veut tous avoir des petites lunettes gadgets parce qu'elles sont jolies, reconnaît l'opticienne. Mais l'aspect technique est très important. Il faut des lunettes qui bloquent 100% des UV."