Solidarité à Chèvremont pour un enfant atteint de mucoviscidose

Chèvremont, France

Loïs Iltis, 13 ans, est atteint de la mucoviscidose depuis sa naissance. En juillet dernier, il a été greffé de deux poumons à l'hôpital Necker à Paris. Une opération suivie de quelques semaines de coma. Aujourd'hui, le garçon, originaire de Chèvremont dans le Territoire de Belfort, vit dans une chambre stérile de l'hôpital et traverse des hauts et des bas. "Il a eu une infection ces dernières semaines, mais là il va beaucoup mieux", glisse sa tante, Laetitia. "C'est un battant", ajoute-t-elle.

Depuis juillet, les parents sont au chevet de Loïs, à Paris. Le père effectue des allers-retours entre Belfort et Paris chaque semaine. La mère, elle, a pris arrêts, congés et RTT de ses collègues pour rester en permanence avec son fils. Une perte de salaire considérable pour les parents, qui doivent également se loger à Paris en attendant.

Un marché solidaire prévu dimanche prochain

"Les parents ont des besoins immenses, parce qu'en plus de l'hébergement, il faut aussi compter d'autres frais comme la nourriture et les transports", lance Claude Bogner, président de "Mon village". Cette association de Chèvremont organise deux événements pour récolter des fonds pour la famille. D'abord un concert ce samedi soir, avec le chœur d'hommes "Chorège", dans la salle de la Chougalante. Ensuite, un marché solidaire de Saint-Nicolas dimanche 8 décembre, également dans la salle communale, avec des artisans locaux. Entrée libre de 10h à 17h.

Une cagnotte en ligne également lancée

Des amis de la famille ont également mis en place une cagnotte sur la plateforme Leetchi : "Un nouveau souffle pour Loïs". Près de 13.000 euros ont déjà été collectés pour aider les parents du jeune adolescent.

"Toute la famille est vraiment touchée par toute cette mobilisation", sourit Laetitia, la tante de Loïs. En particulier le premier concerné, Loïs. "Il se sent moins seul, parce qu'il avait l'impression que les gens l'avaient oublié. On lui a démontré que non, alors cela lui fait du bien moralement", ajoute Laetitia. Elle conclut : "Ce sont des attentions comme celles-là qui lui donnent une volonté de survivre et de combattre cette maladie." Loïs devrait encore rester hospitalisé pendant quelques mois.