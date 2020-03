Solidarité en Bretagne : un site web pour mettre en relation les entreprises et les soignants

Alors que le pays est plongé dans un confinement général depuis désormais neuf jours, la région Bretagne ouvre une plateforme numérique destinée à coordonner la solidarité entre les entreprises et les acteurs de la santé, ce mercredi 25 mars.

"Partout en Bretagne et dans de multiples secteurs d’activité, émergent des propositions de production ou de mise à disposition de biens et produits pouvant aider notre région et notre pays à affronter la crise sanitaire que nous traversons", explique la Région Bretagne. Pour répondre aux nombreuses sollicitations des entreprises qui veulent aider les acteurs de la santé, une cellule de coordination a été mise en place : une trentaine de personnes oeuvrent désormais à mettre en relation les offres et les besoins via le site internet www.entreprisesunies-covid19.bzh.

Cette "task force" selon les mots de Loïg Chesnais Girard, le président de Région, "recensera les offres de services et les besoins, connectera les acteurs économiques entre eux et agira de manière parfaitement coordonnée avec l’ARS Bretagne et la préfecture de région ".

Un appel solidaire lancé aux industriels bretons

Si de très nombreuses entreprises se sont déjà manifestées ces derniers jours, la Région Bretagne profite de la création de cette plateforme pour lancer un appel à l'ensemble du monde industriel breton. L'objectif est d'aider les services de santé à traverser cette crise en mettant à profit la production bretonne :"Ce sont en premier lieu les équipements de protection individuelle (EPI) pour les professionnels de santé qui sont visés par cette démarche (gants, blouses, masques, gels hydroalcooliques...)", détaille la Région.

Pour répondre à cet appel, il suffit de se rendre sur la page web www.entreprisesunies‐covid19.bzh quivient d’être mise en ligne. Elle recueille les offres des entreprises disposant de stocks d’équipements individuels, mais aussi des compétences et des outils pour en produire.

Une adresse mail est également disponible : contact@entreprisesunies‐covid19.bzh