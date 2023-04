Solidarité : Joris, 5 ans, a besoin d'un don de moelle osseuse pour survivre

"La bonne personne pourrait être notre voisin". C'est ainsi que Charlotte, la maman de Joris, résume sa mission. Trouver un donneur de moelle osseuse pour sauver son fils. Depuis un mois, Joris, 5 ans , est hospitalisé à Lyon. Le petit garçon souffre d'une aplasie médulaire , autrement dit un problème de système immunitaire. "La moelle osseuse fabrique les cellules souches qui forment à leur tour des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Sauf que chez Joris, sa moelle osseuse ne fonctionne plus.", résume sa maman. Elle lance donc un appel au don, pour trouver un donneur compatible "Sans greffe et sans transfusion, aujourd'hui Joris ne pourra pas vivre".

ⓘ Publicité

"Joris, c'est un guerrier"

"Ce n'est pas une maladie génétique", précise Charlotte. Depuis l'annonce, toute la famille est mobilisée autour du "petit guerrier". Joris, c'est le petit dernier. Il a trois grandes sœurs et, on le devine sur les photos accrochées au frigo, il a beaucoup d'énergie. "C'est un garçon qui est plein de bouillon, qui bouge pour trois ou quatre. C'est le seul petit mec de la famille mais on se rend bien compte qu'en fait, il a plus d'énergie que les trois filles réunies !" souffle sa maman.

Depuis un mois et l'hospitalisation de Joris, la famille s'est complètement réorganisée. "On alterne avec son papa. On essaie de faire deux nuits chacun auprès de Joris. C'est vrai que les allers retours sont souvent au milieu de la nuit*, on a une heure et demi de route donc les nuits sont courtes. Mais on doit aussi faire en sorte que les sœurs puissent aussi avoir leur moment à elles. Et on ne les oublie pas."*

Les grands parents et les oncles et tantes se relaient pour garder les filles à la maison.

11 transfusions en un mois

À l'hôpital, les parties de Uno sont ponctuées par les transfusions. Joris en a reçu 11 en seulement un mois. "Joris, c'est un guerrier, c'est un petit battant. Il a l'habitude de faire des matchs de rugby. Donc là, c'est un petit peu comme s'il avait le plus gros match de sa vie", glisse sa mère.

Une telle épreuve bouleverse et ébranle la vie innocente que sont censés mener les enfants "On sait que nos enfants ne vont pas grandir comme les autres après ça. Mais on en sortira forcément plus grands et forts. Et forcément vainqueur aussi parce que de toute façon, ça ne peut pas être autrement", lance la mère de famille.

Joris commence un traitement pour essayer de freiner la maladie. Il restera hospitalisé au minimum jusqu'à la fin du mois de juillet. Une cagnotte a été mise en place sur internet pour aider la famille.

"On lui explique que dans son corps, il y a des soldats qui se battent contre lui-même"

Dans la nuit du 21 au 22 mars, Joris vient taper à la porte de ses parents. Il saigne du nez, Il vomit également du sang et il a des hématomes sur le corps. Les deux parents, pompiers professionnels, comprennent rapidement que la situation est grave.

Le jeune garçon est emmené dans un service spécialisé à Lyon. Les médecins concluent finalement qu'il est atteint d'une aplasie médullaire. Des mots évidemment très compliqués pour un enfant de cinq ans. Alors, ses parents lui expliquent. "On lui a tout expliqué. On ne lui cache absolument rien. On lui a dit que dans son corps, il avait des vilains petits soldats qui se battaient contre lui même plutôt que de se battre contre les virus.", explique sa maman.

Infos pratiques