Solidarité soignants pays basque : “On donne beaucoup, nous n’avons pas l’habitude de recevoir”

Pas d’applaudissements au balcon, pas de repas offerts, ni de prêt de logement cette fois, mais une sortie en mer.

Une journée sur l’océan dédiée au personnel soignant de l’Hôpital Marin d’Hendaye et offerte par le Yacht club Hendayais. Il s’agit de remercier ces soignants qui sont partis au plus fort de la crise en renfort à Paris notamment.

Ainsi 16 à 18 soignants vont pouvoir profiter, à bord de 6 voiliers de 7 mètres à 12 mètres de long pour le plus grand.

Bateaux à disposition

“Nous avons peu de moyens” précise François Golpé le Président du Yacht club, "mais nous on a des bateaux à disposition, les bateaux des propriétaires au club, pour leur offrir une petite journée de détente”.

Et François Golpé d’ajouter “Nous n’allons pas prendre de risques, on va d’abord se protéger les uns les autres, crise sanitaire oblige, puis expliquer les consignes de sécurité, avant de partir faire une petite promenade, le long de la côte basque, le long de la Corniche.. “

Il est prévu un mouillage du coté de Saint-Jean-de-Luz. Ensuite viendra le temps du déjeuner en mer avant une petite baignade et le retour à terre vers 17h. “Nous, c’est notre manière de les remercier en leur offrant cette journée” insiste le Président du Yatch club.

Danièle cadre de santé et deux infirmiers, Cédric et Arnaud, les premiers à être partis en renfort fin mars dans le service du Docteur Hanane, service de réanimation et de sevrage ventilatoire au sein de l’Hôpital Raymond-Poincaré à Garches (92), seront de la balade sur les flots.

Une bouffée d'oxygène

“C'est une bouffée d'oxygène” avoue encore Maryse Labernadie coordonnateur général des soins à l’hôpital Marin d’Hendaye AP-HP, elle a participé l’organisation des renforts durant la crise sanitaire.

“On donne beaucoup, nous n’avons pas l’habitude de recevoir” dit-elle, le regard posé sur l’horizon. “Cela me touche beaucoup. Cette journée va nous permettre de retrouver toute l’équipe. Les soignants ont beaucoup donné, se sont investis, dans des situations particulièrement critiques de fin de vie au quotidien. Des infirmiers devaient affronter au plus fort de la crise jusuq'à 12 décès par jour.. Ca été horrible et là, nous allons nous retrouver pour un moment de fête et de convivialité qui est touchant”.

Pour Brigitte Soudrie, Directrice médicale de crise au sein de l’Hôpital d’Hendaye, coordonnatrice du dispositif de soutien aux hôpitaux parisiens “ça va être la journée de décompression. Nous étions sur le pont pendant tout le temps de la crise. Il y a 13 personnes du service, 13 infirmiers qui sont partis à Paris. Aujourd’hui nous avons repris notre activité post covid depuis fin mai et nous avons beaucoup de travail de réorganisation. Les malades arrivent (hors Covid) et on doit être certain que leur sérologie, les tests PSR virologiques soient négatifs. Conséquence de tout cela, nous sommes tous claqués, tous très fatigués et aujourd'hui on va débraillé un petit peu grâce à cette sortie ! “Et puis voir la mer, du bleu, puis se retrouver entre nous ça va faire du bien..”

Enfin le Yatch club d’Hendaye prévoit encore d'autres journées de ce type pour d'autres personnels soignants et aussi pour le personnel municipal d'Hendaye mais aussi pour les caissières de grande surface...pour toutes ces personnes qui étaient en première ou deuxième ligne face au virus. Journées qui seront programmées en août ou septembre 2020.