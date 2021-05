Somme : à Oisemont, des vaccinations en musique pour aider les artistes

Il paraît que la musique adoucit les mœurs, elle pourrait bien aussi adoucir la piqûre lors de la vaccination contre le Covid-19 ! À Oisemont, dans l'ouest de la Somme, des musiciens sont invités chaque vendredi et chaque samedi depuis début avril. Une opération qui a déjà permis à une dizaine d'artistes de renouer avec un peu de public. Léandre Vaucher est violoncelliste : "je fais de la musique à destination du bien-être, pour aider les gens à se détendre, ça se prête plutôt bien à l'endroit. Le but du jeu c'est d'être en fond, de soutenir mais pas d'être trop présent."

On fait venir les artistes là où il y a le plus de monde en ce moment, c'est à dire dans les centres de vaccination (Amaury Caulier, maire de Oisemont)

Chaque jour, un artiste différent est invité à se produire sur la scène, cela permet donc une diversité d'instruments et de styles. Pour Amaury Caulier, le maire de Oisemont c'est avant tout une bonne action pour aider ces musiciens : "le monde de la culture est pleinement impacté par le Covid-19. Il y a des fonds de compensation mis en place par le gouvernement, mais les artistes ne peuvent pas exercer leur passion qui est d'être au contact du public. C'est un pied de nez ! On permet à des artistes interdits de jouer, de participer activement à la lutte contre l'épidémie."

Côté sanitaire tout est prévu pour limiter les risques au maximum : les artistes gardent le masque, respectent la distanciation physique et jouent en solo. Il n'y a donc que des avantages, et même celui de déstresser ceux qui auraient un petit peu peur de la piqûre, selon l'infirmière Charlotte Grugeon : "ça peut les détendre, c'est vrai que c'est très relaxant, c'est plutôt sympa !"

Passer le temps après l'injection

Mais c'est surtout après l'injection, durant les quinze minutes d'attente obligatoires que ces quelques notes sont les plus appréciables, selon Nathalie qui vient de recevoir sa dose : "c'est étonnant mais c'est bien ! D'autant que j'aime beaucoup cet instrument. C'est mélancolique, c'est calme, c'est reposant." Même sentiment pour Olivier : "c'est toujours plus agréable pendant ce quart d'heure d'attente ! C'est un petit plus qui n'est pas négligeable, ça fait passer le temps et ça décontracte."

Pour jouer au total pendant quatre heures, chaque musicien reçoit un cachet d'environ 150 euros.