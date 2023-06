Somme : des drones pour transporter des prélèvements médicaux entre les hôpitaux

Des drones vont transporter des prélèvements médicaux entre le CHU d'Amiens, l'hôpital d'Abbeville et celui de Montreuil-sur-Mer, à Rang-du-Fliers dans le Pas-de-Calais. Cette innovation technologique, déjà expérimentée en Normandie ou encore dans l'Isère, doit permettre un transport plus rapide, plus simple et plus écologique de ces prélèvements.

Un transport jusqu'à cinq fois plus rapide

"Ces drones devraient permettre de faire le trajet jusqu'à cinq fois plus rapidement que les voitures réfrigérées qui transportent jusqu'à aujourd'hui ces échantillons" explique Olivier Jardé, vice-président du Conseil départemental de la Somme et professeur de médecine au CHU d'Amiens. Un enjeu médical de taille, puisque seul le CHU d'Amiens est habilité à réaliser les prélèvements de sang, d'urine ou autres fluides en question.

Ces drones survoleront essentiellement la rivière Somme pour se rendre à Abbeville, puis la Manche pour se rendre à l'hôpital de Montreuil-sur-Mer. "Un drone qui vole au dessus de l'eau a beaucoup moins de turbulences" justifie Olivier Jardé.

Rééquilibrer l'accès aux soins

Ce projet pourrait contribuer à rééquilibrer l'accès aux soins dans les différents hôpitaux de la Somme. "Il faut absolument arriver à couvrir l'ensemble du territoire de façon équivalente" affirme Olivier Jardé. "On n'a pas le droit d'avoir des médecines pratiquement à deux vitesses. Pourtant aujourd'hui la personne qui habite Salouël, près du CHU a une espérance de vie totalement différente que de la personne qui est plus reculée dans le département."

L'idée est expérimentée depuis ce début de mois, et de manière progressive jusqu'à septembre, avant d'être lancée officiellement. L'objectif est d'atteindre jusqu'à 30 trajets quotidiens entre les hôpitaux, de jour comme de nuit. Selon les retours d'expérience, Olivier Jardé espère une extension de ce moyen de transport aux hôpitaux de Montdidier et d'Albert. La réussite du projet est d'ailleurs également scrutée au niveau national par l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale.

Le projet coûte 200 000 euros, dont 80 000 euros sont financées par le département de la Somme et le CHU d'Amiens. Les 120 000 euros restantes viennent de 2 start-ups partenaires.