Somme : pas d'accouchement à l'hôpital de Péronne jusqu'au 2 janvier faute de médecins

Il s'agit d'une première à l'hôpital de Péronne, dans la Somme. Les femmes enceintes ne pourront pas accoucher à la maternité pendant près de 2 semaines. L'activité est stoppée à partir de ce mardi 20 décembre 8h30 et au moins jusqu'au lundi 2 janvier. Une décision prise en raison du manque de médecins.

Le suivi des grossesses maintenu

La direction évoque dans un communiqué "un contexte de pénurie nationale de personnels médicaux et soignants, notamment de gynécologues-obstétriciens et de pédiatres". Elle souhaite "éviter un fonctionnement fragilisé durant cette période."

Les femmes concernées seront dirigées vers les centres hospitaliers voisins : Saint Quentin, Amiens, Chauny, Cambrai, Arras. Elles seront prioritaires, selon la direction. La maternité reste tout de même actif. Le suivi des grossesses sera maintenu pendant cette période à l'hôpital de Péronne.

Inquiétude des syndicats

Cette situation pourrait-elle se répéter aux prochaines vacances ? La CGT s'interroge : "D'habitude par manque de médecins, il font appel à des intérimaires, c'est eux qui prennent le relais, commente Jérémy Fromentin, secrétaire du syndicat à l'hôpital de Péronne. Ils en ont pas trouvé cette fois, et en plus de ça il y a un départ en retraite. Bien sûr qu'on craint que ça reproduise par le suite et même en dehors des vacances."

Le CGT a lancé, dans ce contexte, un préavis de grève le 21 octobre dernier, notamment pour demander des recrutements dans l'établissement.