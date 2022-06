Sommeil, je dors donc je suis : "C'est ma santé" au TAP à Poitiers mardi 14 juin

Après le succès de "C'est mon boulot" à Niort le 24 mai dernier, franceinfo propose une nouvelle déclinaison de l'une des ses chroniques radio : "C'est ma santé" de Géraldine Zamansky . Pour ce premier rendez-vous qui aura lieu au TAP à Poitiers le 14 juin, "C'est ma santé" qui accompagne les publics dans la protection de leur santé et l'amélioration de leur bien-être, s'intéresse à un bien très précieux, notre sommeil.

Comment retrouver le chemin du sommeil et mieux dormir ? Comment prendre soin de ses nuits pour mieux vivre au quotidien ? Comment améliorer le sommeil de toutes les générations et apprendre à redonner sa juste place au sommeil ? Autant de questions auxquelles répondront de nombreux spécialistes. Pour assister à cette soirée gratuite, il faut s'inscrire sur maisondelaradioetdelamusique.fr. Cet événement organisé en partenariat avec France Bleu Poitou et le 7.info , sera enregistré et disponible en replay sur le site de franceinfo dès le vendredi 17 juin.

Pour tout savoir sur votre sommeil, rendez-vous au TAP à Poitiers le 14 juin © Radio France - franceinfo

Le programme de la soirée

• Introduction

Par Géraldine Zamansky • Ouverture : à Poitiers, on peut prendre soin de ses nuits

Avec un intervenant de la mairie de Poitiers

• Au cœur de la recherche : les trésors du sommeil

Avec le professeur Xavier Drouot, responsable du Centre du sommeil et chef du service de neurophysiologie clinique du CHU de Poitiers

• Bébés, enfants : le sommeil, grand maître de l’éveil !

Avec des témoignages de parents et la docteure Véronique Diaz, pneumo-pédiatre spécialiste du sommeil au CHU de Poitiers

• Vigilance maximale pour les nuits des ados

Avec le témoignage d’un adolescent

• Face à l’insomnie

Avec le témoignage d’une personne qui a réussi a dompter ses nuits blanches et celui d'une personne atteinte d'apnée du sommeil, avec également le professeur Xavier Drouot, responsable du Centre du sommeil et chef du service de neurophysiologie clinique du CHU de Poitiers, Jean-Yves Martin, médecin généraliste, Corinne Baudoin, psychologue, hypnothérapeute et sophrologue à Chatellerault

• Du ronflement à l’apnée du sommeil

Avec le professeur Jean-Claude Meurice, chef du service de pneumologie du CHU de Poitiers, spécialiste de l’apnée du sommeil, le docteur Guy Auregan, pneumologue et responsable du Centre du sommeil de la polyclinique de Poitiers

• La médiation et les étirements pour lutter contre l’ennemi n°1 du sommeil : le stress

Avec un intervenant de Petit Bambou, et Corinne Baudoin, psychologue, hypnothérapeute et sophrologue à Chatellerault

• Conclusion

Avec Arnault Varanne, rédacteur en chef du 7 et Régis Hervé, directeur par intérim de France Bleu Poitou.