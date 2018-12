Sommes-nous en pénurie de vaccins contre la grippe ?

9,4 millions de Français se sont fait vacciner entre octobre et novembre. C'est 10,6 % de plus que l'année dernière, et de nombreuses pharmacies n'ont plus de vaccins en stock.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

La semaine dernière, l'Agence Régionale de Santé considérait que la région PACA n'était pas en pénurie. Mais si vous allez en pharmacie aujourd'hui, vous avez des chances d'en faire plusieurs pour trouver un vaccin, et de quand même rentrer bredouille. Malgré les commandes des pharmaciens, les laboratoires ne les approvisionnent plus, c'est la rupture de stock. En conséquence, quand il reste encore quelques vaccins dans une pharmacie, elle peut dépanner ses voisines pour répondre à la demande.

La période de vaccination est déjà bien avancée

Il faut dire que nous sommes en fin de période de vaccination. Elle a commencé début octobre, avec une spécificité cette année : l'expérimentation de la vaccination directement par les pharmaciens dans quatre régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et l'Occitanie. C'est sans doute la principale raison de la hausse de plus de 10% du nombre de vaccinations cette année par rapport à l'année dernière. Au total ce sont 9,4 millions de français qui se sont fait vacciner entre octobre et novembre 2018. Les personnes les plus fragiles et le personnel médical volontaire sont donc déjà largement vacciné. Mais l’épidémie de grippe ne s'est pas encore déclarée dans notre région cette année. Les derniers retardataires qui voudraient s'immuniser peuvent encore le faire. A condition de dénicher un des derniers vaccins.