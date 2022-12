Sonnez avant d'entrer la nuit aux urgences de Vendée

Plus question de se rendre à l'improviste la nuit aux urgences des hôpitaux de la Roche-sur Yon et des Sables d'Olonne (C'était déjà le cas à Luçon). Depuis le 23 juillet dernier les patients trouvent porte close entre 23h et 8h30. Il faut d'abord appeler le 15 ou le 116-117 et qu'un médecin régulateur évalue l'urgence de votre appel.

Salle de régulation des urgences de l'hôpital de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

Dans la salle de régulation du CHD de Vendée à La Roche-sur-Yon les assistants de régulation médicale prennent tous les appels composés depuis la Vendée. " On a un surplus d'activité forcément généré par ces appels et ces présentations spontanées -constate Camille- Ça reste bien reçu dans l'ensemble, parce-que les gens comprennent qu'on ne puisse pas engorger pour tout et pour rien les services d'urgences". Les assistants de régulation transfèrent ensuite les appels à un médecin généraliste ou un médecin régulateur qui mène un entretien plus approfondi avec le patient. La salle de régulation a été renforcée pour gérer ce surplus d'appels.

"Le fait de devoir appeler avant de se déplacer reste la règle" Dr Valérie Debierre

Le docteur Valérie Debierre, chef de service urgences-SAMU-SMUR au CHD de Vendée explique : "Les portes sont fermées. Les patients qui se présentent sans avoir eu un contact médical préalable sont amenés à appeler la régulation du SAMU par le 15 ou le 116-117. Devant l'effet bénéfique sur à la fois la pression sur les équipes et puis sur l'activité des urgences, on a pris la décision de continuer ce mode de fonctionnement. Ça permet aux gens de comprendre que certains motifs ne relèvent pas d'une consultation aux urgences en profondeur, mais peuvent être différés au lendemain ou être pris en charge par leur médecin traitant dans la journée du lendemain. (...) C'est en tout cas probablement un modèle qui a l'air de séduire les collègues. Le fait de devoir appeler avant de se déplacer reste la règle et ça va être amené à se généraliser de plus en plus".

Le docteur Valérie Debierre Chef de service urgences-SAMU-SMUR au CHD de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

