"Sonnons la charge!": le député de l'Hérault Patrick Vignal appelle à une vaccination de masse contre le Covid

Alors que la vaccination peine à démarrer en France, le député LREM de l'Hérault Patrick Vignal signe une tribune pour dénoncer la lenteur du processus. Il appelle à lancer une campagne de masse en s'appuyant sur les élus locaux et les préfets.

"Sonnons la charge contre le Virus !". Dans une tribune envoyée ce dimanche 3 janvier à tous les parlementaires français, le député de la neuvième circonscription de l'Hérault Patrick Vignal (LREM) en appelle à une vaccination à grande échelle. Il faut dit-il accélérer le processus aujourd'hui prisonnier d'une administration "bloquée, parce que inadaptée à une situation d'urgence".

Les chiffres lui donnent raison. Moins de 400 vaccinations contre le Covid-19 en une semaine en France. Dans l'Hérault la campagne débute à peine. Un peu partout des voix s'élèvent pour dénoncer la lenteur du système. "40 % des Français veulent se faire vacciner et demandent à le faire le plus tôt possible, rappelle le député. Aidons-les ! 30 % des Français doutent. Ce sont eux que nous devons convaincre."

Il faut pour cela "sonner la charge!" lance le député.Concrètement il demande à ce que l'on mette à contribution le Sdis, service départemental d'incendie et de secours, les préfets, les élus locaux. "Ils l'ont fait pour le H5N1... Si vous leur demandez de monter des tentes sur la place de la Comédie pour vacciner ceux qui le veulent, ils peuvent le faire".

La campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce lundi dans toute la région Occitanie. Dans l'Hérault, quatre EHPAD et cinq Unités de soins longue durée sont concernés. La liste des premiers établissements a été dévoilée par l'Agence régionale de santé.