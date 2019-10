SOS Allô Cancer : quatre Mayennaises soutiennent par téléphone des malades de cancers et leurs proches

C'est une plateforme nationale d'écoute et de conseils, basée en Mayenne : SOS Allô Cancer, installée à Laval. Quatre diététiciennes - nutritionnistes mayennaises donnent des conseils en matière d'alimentation et orientent les malades de cancers et leurs proches vers des spécialistes.

Département Mayenne, France

Elles sont là pour écouter, donner des conseils, orienter vers des spécialistes. Quatre diététiciennes - nutritionnistes mayennaises décrochent le téléphone quand vous appelez la plateforme "SOS Allô Cancer". Un numéro vert national (0 800 50 40 50 - service et appel gratuits) a été lancé en janvier 2018, il y a près de deux ans, par l'agence Lavalloise Atlantic Santé.

Une aide précieuse pour les malades et leurs proches

Au téléphone, beaucoup cherchent avant tout une oreille attentive. Deux appels sur trois sont passés par des malades de cancers, les autres par des proches, des aidants. "Dans 99% des cas, ils nous appellent pour parler dans un premier temps, parler de ce qu'ils vivent. On ne se substitue pas à des psychologues, on a été formées pour pouvoir écouter et gérer des appels à caractères psychologiques, mais lorsque l'on ressent qu'il y a un besoin d'une psychothérapie, on va les orienter vers un psychologue", explique Marine Guillaume, l'une des diététiciennes - nutritionnistes.

Reportage France Bleu Mayenne de Charlotte Coutard. Copier

Les employées donnent des informations concernant les aides sociales, financières, les associations locales qui peuvent accompagner et soutenir les malades, les groupes de paroles ou les ateliers, sur les traitements. Elles orientent les personnes vers les bons interlocuteurs en Mayenne ou ailleurs en France.

"Les conseils nutritionnels vont principalement être autour de la gestion des effets secondaires que les traitements anti-cancéreux"

Marine Guillaume. Copier

Mais elles donnent également des conseils sur la nutrition. "Les conseils qu'on peut apporter vont principalement être autour de la gestion des effets secondaires que les traitements anti-cancéreux peuvent avoir. Par exemple sur la sphère ORL, donc la bouche, la gorge, ils peuvent ressentir des piqûres, des sensations de brûlures. On va les orienter vers des aliments plus onctueux. Des fromages blancs, des yaourts, privilégier des plats en sauce, éviter tout ce qui peut être aliments piquants, acides, amères, et d'aller vers des petites quantités".

Mais celles qui répondent au téléphone ne sont pas des médecins. "On ira jamais sur le plan médical, c'est un sujet beaucoup trop important pour s'avancer, on ne va pas donner des conseils dont on n'est pas sûrs. Donc jamais on ira au delà de nos compétences", ajoute Marine Guillaume.

Plusieurs dizaines d'appels par semaine

Les diététiciennes - nutritionnistes peuvent recevoir jusqu'à 10 appels par jour. Une détresse qu'elles ont appris à gérer, comme Maureen Le Goff. "Ça se vit différemment selon les personnes, moi j'arrive à prendre un peu de recul. Sur le plan psychologique sur le moment on a de l’empathie, mais on arrive à prendre du recul par la suite", explique t-elle.

La plateforme SOS Allô Cancer existe également sur Facebook. Les diététiciennes - nutritionnistes postent régulièrement des conseils et des informations utiles.