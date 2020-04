SOS Amitié est passé de 1500 à 7000 appels par jour depuis l'instauration du confinement

Gérard Massot, président de SOS Amitié à Caen était l'invité de la matinale de France Bleu ce mercredi 1er avril. Il a expliqué que la plateforme d'écoute vivait actuellement "un pic d'activité".

Au début du confinement nous avons eu une baisse d'appels, le temps que les gens se mettent au diapason. et puis ça a explosé depuis".

Au lieu de 1500 à 2000 par jour, nous sommes à 7000 appels par jour. Le tiers des opérateurs "écoutants" travaillent à domicile depuis le début de la semaine. "On répond à un appel sur dix en ce moment".

Les sujets de préoccupation des normands angoissés ont évolué depuis plusieurs semaines. "Au début, les gens nous appelaient sur la peur du coronavirus, souhaitant savoir de quoi il s'agissait exactement, détaille Gérard Massot. Puis, avec le confinement, les appels concernent de plus en plus la solitude. "Comment faire, je ne vois plus mon aide à domicile, je ne reçois plus ma piqûre".

Les suicides, autre épidémie qui frappe le pays

Le président de SOS Amitié précise que ses agents "ne donnent pas de conseils", mais tentent uniquement de "dénouer l'angoisse des gens au moment où ils l'éprouve. "Il y a une autre peste à laquelle on fait la guerre actuellement : ce sont les suicides.". Depuis le début de l'année 2020, 78 normands se sont suicidés. En France, le total depuis le 1er janvier est de 2 350 morts. "On rencontre des gens très mal dans leur peau, c'est un mal-être de société que l'on ne prend pas assez en compte", conclut Gérard Massot.

Les numéros de SOS Amitié en Normandie

Calvados, Orne et Manche : 02.31.44.89.89; Rouen : 02.35.03.20.20; Le Havre : 02.35.21.55.11.