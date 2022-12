SOS médecins débordé à Saint-Etienne, obligé de refuser des patients par centaines

Pour obtenir un rendez-vous avec SOS médecins à Saint-Etienne , mieux vaut se lever tôt en ce moment. Le standard ouvre à 7h et tous les jours, le planning se remplit en moins de deux heures. "On est déjà en situation tendue tout au long de l'année, parce que les gens ont du mal à trouver un médecin généraliste, explique le Docteur Thibault, mais là avec la grève et les vacances, le téléphone n'arrête pas de sonner".

Au point que lorsque tous les créneaux sont pris, le standard est fermé et les patients sont renvoyés vers le "15". "On est obligé de mettre le standard en saturation pour éviter que les agents soient obligés de répéter que l'on a plus de place, parce que parfois certains interlocuteurs sont agressifs, excédés par la situation". Chaque jour, en cette période de vacances scolaires, ce sont pas moins de 200 patients qui ne trouvent pas de réponse à leur appel.

"D'ici 10 ans, si on ne recrute pas, on devra fermer SOS médecins à Saint-Etienne"

Quinze médecins se relaient tous les jours, 24h/24, pour assurer les visites à domicile et les gardes dans le cabinet, dans l'hôpital Bellevue de St Etienne, pour un bassin de population qui représente un tiers du département de la Loire. "Si on était 20 on pourrait élargir nos visites à d'autres communes", explique le Docteur Thibault, qui a surtout peur pour l'avenir car dans moins de quatre ans, cinq médecins de l'effectif vont partir à la retraite : "On ne pourra pas assurer le même travail avec seulement dix médecins, donc on sera obligé de fermer SOS médecins".

L'enjeu est donc d'inciter les médecins à s'installer et c'est pour cette raison que le Docteur Thibault soutient la grève des médecins libéraux. Grève initiée par le collectif "Médecins pour demain" , afin de réclamer notamment le doublement du prix de la consultation, de 25 à 50 euros, ce qui leur permettrait d'embaucher des assistants pour gérer les tâches administratives et donc se concentrer d'avantage sur les questions médicales.