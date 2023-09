SOS Médecins Dijon assurera une permanence par semaine dans le Châtillonnais, à partir d'octobre 2023

Un nouveau pas dans la lutte contre les déserts médicaux dans les zones rurales en Côte-d'Or. France Bleu Bourgogne vous l'annonçait dès le mois de mai dernier : l'ouverture d'une permanence de SOS Médecins Dijon dans le Châtillonnais. C'est désormais officiel, depuis mercredi 13 septembre, la date de début est connue, le mardi 3 octobre 2023. Ensuite, tous les mardis, un médecin sera présent entre 10h et 18h, à la maison de santé de Châtillon-sur-Seine. Un bilan sera fait d'ici trois ou quatre mois, pour savoir si le dispositif sera pérennisé, voire élargi, en fonction des besoins.

"On est là pour apporter un petit peu d'aide"

Le cabinet devrait accueillir une trentaine de patients chaque mardi. "L'activité, ce sera essentiellement des soins non-programmés . S'il y a la nécessité d'évaluer un patient pour son traitement chronique ou pour un renouvellement en urgence ou parce qu'il n'a plus de médecin traitant, nous répondrons présent", explique Romain Thévenoud, l'un des 17 praticiens de SOS Médecins Dijon. Ils viendront à tour de rôle depuis Dijon chaque semaine.

Cette présence suffira-t-elle à combler le manque de médecins - dix pour 20.000 habitants dans le Châtillonnais ? Ce n'est pas le but. "Nous, on est là pour apporter un petit peu d'aide, mais on sait très bien que, malheureusement, ce n'est pas ça qui changera la donne sur le long terme, nuance Romain Thévenoud. C'est pour les épauler sur des périodes un peu difficile, et que dans quelques temps, des médecins viennent s'installer pour aider".

"Une satisfaction"

Le projet est porté par la Communauté de communes du Pays Chatillonnais . Elle prête les locaux - le cabinet à la maison de santé - et finance l'installation à hauteur de 10.000 euros (en y ajoutant la prise en charge des frais, environ 500 euros par mois). Il y avait un vrai besoin, presque une urgence, de voir ces médecins arriver une fois par semaine se réjouit son président Jérémie Brigand. "C'est une satisfaction pour les habitants du Châtillonnais, pour les médecins existants, qui travaillent souvent de 8h à 2h, et pour la communauté de communes, c'est l'aboutissement de 17 mois de travail", annonce-t-il sur France Bleu Bourgogne.

Le soulagement pour Solène Fournet, médecin généraliste à Châtillon-sur-Seine

"Il n'y a que du plus dans cette action de SOS Médecins dans le Châtillonais". Solène Fournet est médecin généraliste, installée à Châtillon sur Seine depuis 2019 - elle fait également une permanence une fois par semaine à Aignay-le-Duc. Au total, cette praticienne compte environ 1900 patients. Dans son cabinet, il y a un mois et demi à deux mois d'attente pour obtenir un rendez-vous non-urgent.

"C'est une très bonne nouvelle pour nous. À Châtillon, nous sommes quatre médecins généralistes. SOS Médecins va pouvoir nous aider aussi parce que fin 2023, une médecin généraliste part à la retraite, donc je ne sais pas combien de patients qui se vont se retrouver sans médecin traitant", précise-t-elle.

Solène Fournet espère également que cette venue de SOS Médecins pourrait, par capillarité, susciter des vocations pour que des médecins viennent s'installer dans le futur. "C'est une bonne façon de valoriser le Châtillonnais. Peut-être que les médecins qui viendront de Dijon seront charmés, en parleront à leurs collègues !".

SOS Médecins développe également sa présence à Auxonne

Autre nouveauté pour SOS Médecins Dijon, mais dans un autre coin de la Côte-d'Or, à Auxonne. Les médecins étaient présents le weekend au centre hospitalier depuis novembre 2022. À partir d'octobre 2023, ils auront également une permanence tous les jours de la semaine.