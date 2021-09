SOS Médecins en grève à Tours : "c'est un appel à l'aide"

L'association ne donnera plus de visites à domicile en semaine. Elle dénonce le tarif de ces consultations, inchangé depuis 15 ans, et la charge croissante de travail.

Plus de déplacements à domicile pour les praticiens de SOS Médecins ! Toutes les antennes de l'association annoncent faire grève à partir de lundi 13 septembre. En journée, les médecins ne se déplaceront plus chez leurs patients.

Pas de revalorisation depuis quinze ans

La cause de cette colère ? Le manque de moyens et les trop faibles salaires des médecins. En août dernier, la consultation à domicile pour les cas dits "compliqués" a été revalorisée à hauteur de 70 euros pour les médecins libéraux. "Nous c'est toujours 35 euros", déplore Antoine Campagne, le représentant de l'antenne de Tours. "Ca fait quinze ans qu'on n'a pas été revalorisé."

On veut une meilleure reconnaissance de notre profession.

Un vrai cercle vicieux, car ces salaires attirent moins les jeunes médecins. "On est débordé dès la mi-journée", constate Antoine Campagne. Une situation qui ne prévoit pas de s'améliorer car, à Tours, deux praticiens partent à la retraite en 2022. "Et on ne trouve pas de remplaçants pour le moment."

Cette grève, c'est donc "un appel à l'aide et à une meilleure reconnaissance de notre profession", explique Antoine Campagne. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, l'antenne tourangelle et les 62 autres de France envisagent une grève totale de 48 heures.