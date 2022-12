SOS Médecins en surchauffe à Caen

Ce lundi marquait une nouvelle étape délicate pour SOS Médecins avec le début de l’appel à la grève chez les praticiens libéraux. Autrement dit une offre de soins réduite en cette période déjà compliquée avec les épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite. “Nous nous sommes organisés avec trois médecins supplémentaires et des journées un peu rallongées” détaille Jérémie Brissard, vice-président de l'association SOS Médecins à Caen. Ils étaient seize généralistes mobilisés ce lundi dans l’agglomération caennaise. Dans le détail : treize pour se relayer pour assurer les consultations dans les locaux situés place Nouzille (Caen) et à Hérouville Saint-Clair ; deux pour les visites à domicile et un dernier pour des téléconsultations. “En renforçant nos effectifs on a pu ouvrir quelques dizaines de créneaux supplémentaires pour des consultations. Mais la situation est quand même tendue” observe Jérémie Brissard, entre deux consultations.

C’est le tour de Clément, jeune homme qui souffre d’une douleur aiguë dans le bas du dos. Le médecin lit sur son téléphone le parcours de son patient. “Vous avez d’abord appelé le SAMU qui vous a envoyé chez nous, c’est ça ?”. Clément a donc scrupuleusement suivi la consigne du CHU de Caen qui demande depuis vendredi dernier de passer par le 15 avant de se rendre aux Urgences. La régulation médicale lui a trouvé ce rendez-vous à SOS Médecins quatre heures après le coup de fil. “Le délais est correct. Mais ce matin j’ai dû patienter 20 minutes au téléphone avant de parler à quelqu’un. C’est long 20 minutes quand on est souffrant” rembobine le jeune homme. La prise de rendez-vous est la principale difficulté relevée par certains patients alignés dans la salle d’attente, soit en raison de la saturation du standard téléphonique, soit parce que les outils numériques (application, site internet) de SOS Médecins indiquent parfois qu’il n’y a plus de place. “C’est ce qui m’est arrivé. Impossible d’obtenir un rendez-vous sur Internet, alors je suis venu quand même” souligne Christophe, entre deux quintes de toux. Pour tous les recalés du web, le coup de fil au 15 peut offrir une solution. “Le SAMU a accès à nos agendas et peut ajouter un rendez-vous” souligne Jérémie Brissard.

Jérémie Brissard, vice-président de SOS Médecins à Caen © Radio France - Didier Charpin

Tenir toute la semaine

Le challenge pour les équipes de SOS Médecins sera de maintenir une offre de soin jusqu’à lundi prochain, date de la fin du mouvement chez les médecins libéraux. Avec en point d’orgue le week-end du Nouvel An. L’association en aura-t-elle les moyens ? “C’est la grande question” reconnaît Jérémie Brissard. “Cela va dépendre de l’ampleur de la participation à cette grève. Nous, nous sommes mobilisés. SOS Médecins est au travail, en lien avec l’ARS, les collègues du SAMU et le CHU de Caen. Mais c’est certain que c’est une période sous tension” observe le vice-président de l’association caennaise, qui compte 27 médecins parmi ses effectifs.