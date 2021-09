SOS Médecins : face au mépris des autorités, les médecins cherbourgeois menacent d'une grève

C'était durant l'été. Trois syndicats représentant les médecins généralistes signaient un accord prévoyant la revalorisation de ce qu'on appelle la "visite longue" au domicile de leur patient. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à SOS Médecins. Non pas que les membres de la structure remettent en cause la pertinence de l'accord, mais en revanche, parce que dans le même temps, rien n'était prévu pour répondre à une demande déjà ancienne de revalorisation de leurs indemnités lors des visites à domicile dans le cadre de leurs missions.

"Nous sommes en colère car il n'y a plus d'égalité de traitement entre médecins. Nos visites peuvent être aussi complexes que celles de nos collègues généralistes, donc il n'y a pas de raison qu'on n'accède pas à nos demandes", explique le docteur Christophe Marchenay, nouveau président de SOS Médecins Cherbourg. Depuis 10 ans, les indemnisations pour les membres de SOS Médecins sont plafonnées à 10 euros pour une visite à domicile de jour, et seulement 3,50 euros la nuit. "Dans un contexte de démographie médicale inquiétant, comment voulez vous attirer des médecins pour nous rejoindre lorsque les visites sont à peine rentables", poursuit le docteur.

Menace de grève partielle

Le 14 août dernier, un préavis de grève a été déposé. Il prévoit une série de mesures qui entreront en vigueur dès le 15 septembre si le ministère au travers de l'Agence régionale de santé, n'entend pas les demandes de SOS Médecins. Parmi ces mesures, les membres de la structure cherbourgeoise ont décidé de stopper les visites de jours dans les Ehpad et résidences autonomie, d'arrêter de prendre en charge les appels du 15, et de ne plus assister les forces de l'ordre pour constater un décès. "Ce sont pour l'instant des mesures qui n'impactent pas directement les patients. Nous souhaitons embêter en premier lieu les autorités", précise Christophe Marchenay avant d'ajouter, "mais si rien ne bouge, nous sommes prêts à arrêter toute activité le temps qu'il faudra".

SOS Médecins est essentiel dans la prise en charge des malades dans le Cotentin

Pour l'heure, SOS Médecins n'a pas eu de retour, que ce soit de la CPAM ou de l'ARS. "Cette non reconnaissance, ce mépris, c'est usant", lâche l'ancien président désormais président d'honneur de la structure cherbourgeoise, Frédéric Bastian. "A un moment ou à un autre, puisque vous pensez vous passer de nous, et bien vous aller devoir vous passer de nous", ajoute le docteur. Or ça risque de se voir sur le terrain. Car SOS Médecins Cherbourg, ces dernières années, ce sont 7500 visites à domicile chaque année, notamment auprès des plus âgés et des plus fragiles. C'est ainsi un total de presque 60 000 actes annuels avec de plus en plus de patients privés de médecins traitants qui se tournent vers la structure. Bref, se passer de SOS médecin semble illusoire, or, "c'est la survie même de la structure qui est en jeu", conclut Frédéric Bastian. Les élus locaux l'ont bien compris. Toutes tendances politiques confondues, ils soutiennent le mouvement des médecins.