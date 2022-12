SOS Médecins : les lignes sont totalement saturées dans l'ouest de la Bretagne

Accrochez-vous à votre téléphone. Les lignes de SOS médecins sont saturées dans le Finistère en cette fin d'année. Pourtant, les 14 praticiens de l'antenne brestoise réussissent à voir 300 patients par jour en consultation, avec des créneaux jusqu'à 23H, et parfois même plus tard. Le docteur Albert Fontrier, un des fondateurs de SOS Médecins à Brest n'a jamais vu cela en 25 ans de carrière. "C'est une situation inédite. Les gens s'inquiètent de savoir si nos lignes sont en dérangement. Or, c'est juste impossible de décrocher plus de lignes. C'est difficile pour tout le monde, y compris pour nous physiquement."

Essentiellement des états grippaux

Evidemment, il y a l'épidémie de Covid, la grippe et les bronchiolites. Mais "les gens viennent surtout pour des états grippaux, qui les fatiguent fortement," constate le docteur Albert Fontrier. Un seul conseil : n'hésitez pas à tenter votre chance en appelant en début de soirée pour décrocher un rendez-vous tardif. En revanche, vous le savez, SOS Médecins ne prend pas de rendez-vous pour le lendemain. S'il n'y a plus de place, il faudra retenter le lendemain matin.

Sos médecins Brest est joignable via le numéro national 36 24 ou au 02 98 34 0000