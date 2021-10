SOS Médecins Limoges poursuit sa grève des visites à domicile "jusqu'à nouvel ordre"

A Limoges, tous les jours, les visites à domicile représentent 60 à 70% de l'activité de SOS Médecins. Ainsi, la Fédération nationale demande que cet acte soit revalorisé à hauteur de 57,60 euros au lieu de 35 euros actuellement, pour les interventions en journée. Un tarif qui n'a pas évolué depuis 15 ans selon l'association, ce qui provoque notamment des difficultés de recrutement.

On se sent méprisé par les autorités!"- Fabrice Massoulard, le président de l'association SOS Médecins de Limoges

Les revendications de SOS Médecins portent également sur une augmentation de l'indemnité de déplacement, plafonnée aujourd'hui à 10 euros, et depuis 15 ans :"On se sent méprisé part les autorités ! On eu aucun retour suite au début de notre mouvement. On veut marquer le coup, parce que pour nous la visite à domicile tend à disparaître alors que cet acte médical est d'une extrême importance pour les personnes âgées, isolées ou handicapées... Jusqu'à nouvel ordre on continuera l'arrêt total des visites", souffle Fabrice Massoulard, le président de l'association SOS Médecins de Limoges. En France, l'association représente 1300 médecins généralistes pour 3 millions de visites à domicile chaque année.